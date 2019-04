Aufstieg: Duderstadt nach Derby-Sieg durch

Göttingen – Nach dem Sieg im Derby in Geismar zieht Duderstadt weiter unbeirrt seine Kreise an der Tabellenspitze der Handball-Verbandsliga mit fünf Zählern Vorsprung vor dem Zweiten Stadtoldendorf.

Im Prinzip sind die Eichsfelder bereits in die Oberliga aufgestiegen, weil Osterode als Dritter (25:17-Punkte) in den restlichen fünf Spielen nur noch zehn Zähler holen kann und so ausgleichen könnte. Doch Jahns Torbilanz (plus 100) ist nicht mehr einzuholen. Deshalb schon einmal Glückwunsch an den TV Jahn zur Rückkehr in die Oberliga! Der Meistertitel steht aber noch nicht fest. Für Rosdorf bleibt dagegen der Kampf um den Klassenerhalt heiß nach der Niederlage in Stadtoldendorf.

MTV Geismar - TV Jahn Duderstadt 17:22 (6:15). Nach Jannis Schliesings Führungstor spielte in der ersten Hälfte fast nur noch die Duderstädter Mannschaft, die sich immer weiter absetzte. „Wir waren nicht im Spiel“, merkte Geismars Lennart Versemann an. „Wir haben Jahn eingeladen, waren zu ängstlich.“ Nach einer lauten Kabinenansprache lief es nach der Pause weitaus besser. Versemann: „Die Stimmung im Team war dann besser und selbstbewusster. Aber die individuelle Klasse von Jahn hat das Spiel dann entschieden.“

Jahn-Chef Ekki Loest: „Die Glückwünsche zum Aufstieg nehme ich erst am kommenden Samstag an. Theoretisch können wir noch eingeholt werden.“ Praktisch ist es jedoch so gut wie unmöglich! In Geismar gewannen die Jahner ihr viertes Auswärtsspiel ohne „Patte“ (Kleber). „In der ersten Halbzeit stand unsere Abwehr gut“, so Loest. Trainer Christian Caillat schonte Kreisläufer Skopic und Spielmacher Brand. Burgdorf und Meier fehlten aus beruflichen Gründen. Eine spontane Aufstiegsparty soll es im Falle eines Sieges gegen Altencelle am nächsten Samstag geben.

MTV-Tore:Versemann 1, Benda 2, Schliesing 5, Zosel 2, Achsel 4, Kusterer 3.

Jahn-Tore: N. Grolig 4, Skopic 1, Osei-Bonsu 3, Mittelstädt 1, Junakovic 3, Isermann 1, Kljak 3, Winkler 6.

TV Stadtoldendorf - HG Rosdorf-Grone 27:23 (12:11). Die Rosdorfer lagen im gesamten Match nicht ein einziges Mal vorn, konnten in der ersten Halbzeit lediglich sechsmal ausgleichen. Zur Pause war für die HG noch alles drin bei einem Rückstand von nur einem Treffer. Nach der Pause hatten die Gastgeber ihre Führung beim 19:14 (42.) erstmals auf fünf Treffer ausgebaut. Das Team von Spielertrainer Marcus Wuttke, der selbst zweimal erfolgreich war, konnte nur noch auf drei Tore verkürzen. Beim 19:26 (53.) lagen die Rosdorfer am deutlichsten hinten.

HG-Tore: Schulz 10/2, Wuttke 2, Klockner 3, Messerschmidt 2, David 1, Knorr 3, Kutz 2. haz/gsd-nh