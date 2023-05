Backs erzielt entscheidende Tore zum Sieg gegen Altwarmbüchen

Nico Backs TG-Kapitän © Per Schröter

Isernhagen – Eine gute kämpferische Einstellung zeigte die TG Münden im Gastspiel beim TuS Altwarmbüchen. Der heimische Handball-Verbandsligist drehte in der zweiten Halbzeit das Spiel und gewann hauchdünn mit 25:24 (14:16).

Zum Matchwinner in den letzten Spielminuten wurde Mannschaftskapitän Nico Backs. Er erzielte fünf der letzten sechs Mündener Treffer in dieser Partie – unter anderem das vorentscheidende 24:21 (55. Minute). Zehn Minuten zuvor hatte die TG noch mit 18:21 hinten gelegen. Im Vergleich zum ersten Saisonduell beider Teams tat sich die TG also schwer (damals hieß es 32:22). „Man hat heute natürlich gemerkt, dass mit Gian Luca Rusteberg ein Spieler fehlte, der im Hinspiel neun Tore geworfen hatte und der oft dahin geht, wo es weh tut“, sagte Mündens Co-Trainer Udo Traute. Er freute sich aber nach dem Seitenwechsel über eine Leistungssteigerung von Patrick Sonne im Tor. Auch die Abwehr stand mit zunehmender Spielzeit immer besser, sodass ein Erfolg möglich wurde.

Tränen in den Augen hatte Routinier Marc Imberger, der wohl sein letzten Spiel im Mündener Trikot bestritt. Er wird in dieser Woche operiert und wechselt zur neuen Serie als spielender Co-Trainer zur HSG Fuldatal/Wolfs-anger. TG Münden: Sonne, Bödefeld – Backs 10/1, Rohdich 5, Hellemann 4, Weinberger 2, Bolse 2, Kroll 1, Imberger 1, Bode, F. Fehling, Ockel, Heinemann, Nebelung. (Manuel Brandenstein)