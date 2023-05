TG Münden: Bei Abfuhr in Herzberg ist die Luft raus

Treffsicher: Klemens Rohdich erzielte sechs Tore für die TG. © Per Schröter

Ein echtes Debakel gab es im vorletzten Saisonspiel für die Verbandsliga-Handballer der TG Münden. Bei der HSG Oha kam der Tabellenfünfte mit 18:33 (9:16) unter die Räder und kann damit Platz drei in der Abschlusstabelle endgültig abschreiben.

Herzberg – „Am Anfang lief es richtig gut, aber nach einer Viertelstunde haben wir plötzlich komplett den Faden verloren und ihn im gesamten restlichen Spielverlauf nicht wieder gefunden“, konnte sich Co-Trainer Udo Traute keinen Reim darauf machen, was gerade passiert war. Mehr als 40 technische Fehler oder Fehlwürfe (allein 21 im ersten Durchgang) hatte sich das Team geleistet, was von den Gastgebern immer wieder durch schnelle und erfolgreich abgeschlossene Tempogenstöße bestraft wurde. „Im Angriff sind wir überhaupt nicht in die Tiefe gegangen und hinten haben wir nicht richtig zugepackt“, so Traute. Und dass die beiden Torleute an diesem Tag kaum eine Hand an den Ball bekamen (der Torwarttrainer zählte insgesamt gerade einmal drei gehaltene Bälle) habe die Sache auch nicht gerade besser gemacht. „Es gibt keine Ausrede, wir waren heute einfach zu schlecht“, lautete Trautes bitteres Fazit.

TG Münden: Görtler, Sonne - Rohdich 6, Hellemann 6, Bolse 2, Rusteberg 2/1, Weinberger 1, Backs 1, Bode, F. Fehling, Ockel, Kroll, Heinemann, Nebelung. (Per Schröter)