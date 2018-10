„Dein Name auf unseren Trikots“ - HSG Rhumetal geht neue Wege

In Katlenburg werden sechs Handballteams mit besonderer Spielkleidung ausgestattet

+ © Roland Schrader Das Trio, das hinter der Idee steckt: (von links) Gerrit Pinkale, Charly Gobrecht und Mathias Zänger präsentieren zwei der Trikots, die am 4. November offiziell vorgestellt werden. Gut zu sehen der Namensaufdruck der privaten Sponsoren. © Roland Schrader

Beim Sponsorentag am 4. November wird die HSG Rhumetal das Ergebnis ihrer in Südniedersachsen einmaligen Trikotaktion in der Burgberghalle präsentieren.