„Ein Spiel mit vielen Fragezeichen“: Die HSG Rhumetal startet gegen Vinnhorst II in die Saison

Szene aus dem Testspiel gegen den Northeimer HC II: Für die HSG Rhumetal mit Niklas Krell (beim Wurf) geht es am Sonntag um die ersten Punkte der Saison. © Hubert Jelinek

Die Männer der HSG Rhumetal starten am Sonntag mit einem Heimspiel gegen die Reserve aus Vinnhorst in die neue Serie der Handball-Verbandsliga. Der Nachbar aus Plesse-Hardenberg gastiert zum Auftakt in Sehnde.

HSG Rhumetal - TuS Vinnhorst II (So. 17 Uhr, Burgberg). „Ich rechne damit, dass Vinnhorst am Ende ganz vorn mit dabei ist. Das wird ein Spiel mit vielen Fragezeichen“, gibt HSG-Trainer Kai Kühn vor der Saisonpremiere zu Protokoll. Weniger Fragezeichen warf die abgelaufene Spielzeit im Lager der Gäste auf. Denn in Sachen Handball wird im nördlichen Stadtteil von Hannover in der jüngsten Vergangenheit groß gedacht. Die 1. Mannschaft schaffte in kürzester Zeit den Sprung in die 2. Liga. Die Reserve marschierte mit 44:0 Punkten souverän durch die Landesligasaison 22/23 der Staffel Mitte. TuS stellte dabei mit Abstand die erfolgreichste Angriffsreihe und kassierte die wenigsten Gegentreffer. Der Premierengast der Rhumetaler bei ihrer Rückkehr in die Verbandsliga dürfte es also in sich haben.

Als durchwachsen bezeichnet Kai Kühn den Verlauf der Vorbereitung. In Bestbesetzung konnte seine Truppe eigentlich nie auflaufen. So musste Julian Scheidemann fast durchgängig passen. Sein Einsatz ist auch am Sonntag gefährdet. Colin Hogreve fällt nach seinem Bänderriss noch drei bis vier Wochen aus. Yannik Schlüter plagen Knieprobleme. „Wir müssen uns erst noch finden“, sagt Kühn, hofft aber, dass man im ersten Spiel mit den Fans im Rücken einiges erreichen kann. „Dazu muss viel passen. Und wir brauchen auch die Hilfe unserer Torhüter.“

TV Eintracht Sehnde - HSG Plesse-Hardenberg (So. 17 Uhr). Ein Jahr früher als Vinnhorst stieg Sehnde in die Verbandsliga auf. Das erste Jahr schloss man mit einem positiven Punktekonto und einem respektablen achten Rang ab. Danach gab Christoph Brause das Trainerzepter an Mark Wegner weiter. Der kann bis auf kleinere Anpassungen auf einen bewährten Kader bauen. Richtig zufrieden ist der neue Coach mit der Vorbereitung zwar nicht, „dennoch ist allen die Vorfreude auf das erste Heimspiel und die erste Chance, Punkte zu sammeln, anzumerken.“

Auch beim Burgenteam lief die Neuausrichtung nach dem Rückzug aus der Oberliga alles andere als rund: neuer Kader, ungewohnte Halle und kein Harz. Passend dazu gleich ein ganz harter Brocken zum Auftakt. „Sehnde ist zuhause eine Macht, hat in zwei Serien in eigener Halle nur zwei Mal verloren. Das wird eines der härtesten Auswärtsspiele der Saison“, vermutet Patrick Schäfer. Man treffe auf eine aggressive Deckung mit starken Torhütern. Plesses Trainer zeigt sich beeindruckt von der Konsequenz, mit der die Eintracht Fehler des Gegners ausnutzt. „Im Rückzugsverhalten und in der Angriffseffizienz müssen wir auf einem ganz anderen Level agieren als in den letzten Tests.“

(Andreas Schridde)