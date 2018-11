Die Erfolgsserie der HSG Rhumetal geht weiter

Starker Auftritt vor vollen Rängen: Für Benny Jentsch und die HSG Rhumetal lief es am Sonntag wie am Schnürchen.

Katlenburg. Die Handballer der HSG Rhumetal befinden sich in der Verbandsliga weiter auf Erfolgskurs. Nach dem 41:23 (18:10) über die HSG Nienburg II ist man seit fünf Spielen ungeschlagen.

Schon in der Anfangsviertelstunde stellten die Gastgeber klar, wer der Burgherr ist. Das lag am hohen Rhumetaler Tempo. Dazu kam ein deutliches Plus auf der Torhüterposition. Während Nienburgs Keeper den Würfen von Benny Jentsch und Co häufig nur hinterherschauen konnte, rechtfertigte Pascal Steinhop früh das Vertrauen seines Trainers. Mehr als zehn erfolgreiche Paraden inklusive drei gehaltener Strafwürfe brachte der Youngster mit der Rückennummer 96 bis zur Pause auf sein Konto. Den fulminanten ersten Durchgang beendeten Nicolas Fischer und Ole Bierwirth per Gegenstoß - natürlich nach starken Reaktionen von Steinhop.

Seine Mitspieler blieben nach Wiederanpfiff auf dem Gaspedal. Binnen fünf Minuten schraubten sie das Ergebnis auf 26:13. Dabei durften kleine Kabinettstückchen wie das Kempa-Tor von Finn Kreitz auf Vorlage von Domenik Zimmermann nicht fehlen. Ebenso wenig wie der Treffer zum 28:17 von Geburtstagskind Bjarne Kreitz nach Bodenpass oder ein genialer Dreher von Nicolas Fischer. Gerne verzichten können hätte Nienburgs Christian Koop auf sein Foul am konternden Ole Bierwirth bei zwölf Treffern Rückstand. Die nicht nachlassenden Rhumetaler schickten den Gegner mit einer deftigen Packung zurück an die Weser.

Konträr zum Ergebnis fiel das Fazit von Sascha Heiligenstadt aus. „Wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Das waren zu viele Gegentore und vorn fehlte der Druck“, sagte der Coach unzufrieden.

HSG: Döscher, Steinhop - Bierwirth 4, Deppe 2, Jentsch 6, B. Kreitz 6, E. Kreitz 2, F. Kreitz 3, Scheidemann 1, Stolle 2, Fischer 5, Zimmermann 3, Falkenhain 7/3. (zys)