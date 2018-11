Falkenhain rettet HSG Rhumetal in letzter Sekunde

Katlenburg. Nach einer über 45 Minuten blitzsauberen Vorstellung musste Sascha Heiligenstadt nach einem dramatischen Schlussakkord der Verbandsligapartie gegen den SV Altencelle einen dreckigen Sieg seiner HSG Rhumetal konstatieren. „Wir haben aufgehört, Handball zu spielen, wurden kopflos und fehlerhaft“, kommentierte der Coach unmittelbar nach dem Abpfiff am Burgberg.

Dort hatten die Gastgeber ihre 21:16-Pausenführung nach dem Seitenwechsel auf 25:17 (36.) ausgebaut. Danach deutete lange wenig auf ein „finale furioso“ mit Jan-Niklas Falkenhain als Hauptdarsteller hin, der sein Team in der Schlussminute nach dem nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich der Gäste vom Punkt wieder nach vorn brachte. Acht Sekunden waren noch zu spielen, als Altencelle ebenfalls aus sieben Metern egalisierte. Nach der schnellen Mitte wurde Falkenhain gefoult. Der roten Karte für SV-Akteur Justin Behr folgte der fällige Strafwurf für die HSG. „Falke“ behielt erneut die Nerven, verwandelte und löste damit Jubelstürme auf dem Parkett und auf den Rängen aus.

Von dort hatte es in der ersten Dreiviertelstunde viel Beifall für gelungene Aktionen der Heimsieben gegeben. Dazu gehörten 20 Paraden von Onno Döscher und sehenswerte Tore: So traf Bjarne Kreitz nach Rückhand-Anspiel von Benny Jentsch. Julian Scheidemann erkämpfte in der Abwehr im Hechtsprung den Ball, um diesen wenig später vom Kreis zu versenken.

HSG: Döscher, Ilsen - Bierwirth 1, Deppe 1, Falkenhain 13/6, Jentsch 5/1, B. Kreitz 4, E. Kreitz 2, F. Kreitz, Scheidemann 1, Stolle, Strohschneider 4, Zimmermann 6. (zys)