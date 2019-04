Heimspiel der HSG Rhumetal am Sonntag gegen Groß Lafferde

Die besten Offensivreihen der Liga im Duell

Katlenburg – Wenn die Zahlen halten was sie versprechen, dürfen sich die Zuschauer der Verbandsliga-Partie zwischen den Handballern der HSG Rhumetal und des MTV Groß Lafferde am Sonntag auf torreiche 60 Minuten freuen. Los geht’s am Burgberg wie gewohnt um 17 Uhr.