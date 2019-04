Heute spielt Duderstadt um den Verbandsliga-Titel

Handball

+ © HUBERT JELINEK/GSD Gewonnen, aber immer noch Letzter: Geismars Erik Kempernolte (am Ball) erzielte drei Tore beim Heimsieg über den VfB Fallersleben um Lars Bichbäumer. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Der Abstiegskampf in der Handball-Verbandsliga bleibt hochdramatisch. Der MTV Geismar besiegte den Tabellenvierten Fallersleben und ist nun als Letzter punktgleich mit HSG Nienburg II und SV Altencelle (alle 16:30). HSG Heidmark (18:28), Eintracht Hildesheim II und Rosdorf-Grone (beide 18:26) stehen davor auf den Plätzen neun, zehn und elf. Möglich aber, dass sogar vier Mannschaften absteigen. Aufsteiger Duderstadt gewann sein 19. Saisonspiel in Groß Lafferde. Das Nachholspiel zwischen Rosdorf und Hildesheim steigt am 25. April.