HG Rosdorf-Grone darf wieder hoffen, Duderstadt siegt weiter

Handball Verbandsliga Männer

+ © A.T. da Silva/GSD Oldie but goldie: Rosdorfs Spielertrainer Marcus Wuttke (Mitte) setzt sich gegen Altencelles Justus Krumwiede durch und erzielt einen seiner vier Treffer. © A.T. da Silva/GSD

Göttingen – Duderstadt bleibt als Spitzenreiter top, Rosdorf-Grone darf wieder auf die Rettung hoffen, Geismar war in Herzberg chancenlos nach schlimmer erster Halbzeit – so liefen die Spiele in der Handball-Verbandsliga der Männer für die regionalen Mannschaften.