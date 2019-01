HG Rosdorf-Grone siegt dank Oldie Wuttke

Handball-Verbandsliga

+ © HUBERT JELINEK/GSD-NH Alter schützt vor Toren nicht: Rosdorfs (Spieler-)Trainer Marcus Wuttke (links) wechselte sich gegen Fallersleben nach der Pause ein und erzielt e in der Schlussphase die beiden entscheidenden Tore. © HUBERT JELINEK/GSD-NH

Göttingen – In der Handball-Verbandsliga der Männer bleibt der TV Jahn Duderstadt nach dem zwölften Saisonsieg in Hildesheim auf Titelkurs. Rosdorf-Grone feierte gegen Fallersleben den zweiten Erfolg in Serie und steht nicht mehr auf einem Abstiegsplatz, auf dem aber Geismar nach der Niederlage in Altencelle verharrt.