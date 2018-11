Sonntag kommt die Nienburger Reserve

+ © HSG Rhumetal Gegen Nienburg: HSG Rhumetal bekommt Besuch von der Weser. © HSG Rhumetal

Die Handballer der HSG Rhumetal empfangen am zehnten Spieltag der Verbandsliga die Reserve der HSG Nienburg. Anpfiff ist wie gewohnt am Sonntag um 17 Uhr in der Burgberghalle.