HSG Rhumetal besiegt Alfeld in der Burgberghalle

Starker Jan-Niklas Falkenhain steuert neun Treffer zum 24:23-Erfolg bei

Die HSG Rhumetal lieferte Aufstiegskandidat Alfeld ein Duell auf Augenhöhe. Jan-Niklas Falkenhain erzielte kurz vor dem Ende den entscheidenden Treffer.

Katlenburg – In einem hoch spannenden Spiel der Handball-Verbandsliga siegt die HSG Rhumetal am Sonntag gegen den SV Alfeld verdient mit 24:23 (11:11). Überragender Akteur in der Katlenburger Burgberghalle war Jan-Niklas Falkenhain als neunfacher Torschütze.