HSG Rhumetal empfängt Nachbar Osterode zum Derby

Los geht es am Sonntag um 17 Uhr in der Burgberghalle

+ © Stefan Barbeln Julian Scheidemann setzt zum Sprungwurf an. Hier im Spiel gegen Alfeld, Sonntag kommt Osterode. © Stefan Barbeln

Katlenburg – In der Handball-Verbandsliga der Männer messen die Nachbarn von der HSG Rhumetal und der HSG Osterode am Wochenende ihre Kräfte. Das brisante Derby wird am Sonntag um 17 Uhr in der Burgberghalle angepfiffen.