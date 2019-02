HSG Rhumetal fährt zum Derby nach Duderstadt

Katlenburg. In der Handball-Verbandsliga müssen sich die Männer der HSG Rhumetal am Samstag bei Spitzenreiter TV Jahn Duderstadt beweisen. Angepfiffen wird das brisante Nachbarschaftsduell um 18 Uhr in der Sporthalle „Auf der Klappe“.

Die Gastgeber nehmen aktuell Kurs auf die Rückkehr in die Oberliga. Fünf Zähler beträgt der Vorsprung des Tabellenführers auf den ersten Verfolger aus Wittingen. Das ist vor allem der enormen Heimstärke der Truppe von Christian Caillat zu verdanken. Die Jahner bestritten ihre sechs Partien in eigener Halle allesamt erfolgreich und fast ausnahmslos souverän. Nur beim 37:35 gegen Lafferde wurde es etwas enger. Auf Rhumetal wartet also ein ganz dicker Brocken.

Doch Sascha Heiligenstadt sieht seine Schützlinge beim Klassenprimus nicht chancenlos. Das Nervenkostüm des Kontrahenten ist durchaus anfällig. Caillat selbst und Torjäger Justin Brand sahen in dieser Spielzeit bereits die rote Karte. „Wir müssen das Spiel möglichst lange offen halten und dann schauen, was am Ende herausspringt“, sagt der HSG-Trainer. „Wir wollen die Derbykulisse nutzen, um über uns hinauszuwachsen. Und ich baue auf unsere mannschaftliche Geschlossenheit, die uns bisher auszeichnete.“

Was an einem guten Tag möglich ist, zeigte das Hinspiel. Die HSG dominierte lange. Jahn gelang erst in der 55. Minute die erste Führung. Am Ende hieß es am Burgberg 29:27 für die Gäste. (zys)