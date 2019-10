HSG Rhumetal fährt zum Derby zur HSG Osterode

Los geht es Sonntag um 16.30 Uhr in Hattorf

+ © Hubert Jelinek Abklatschen für den Sieg: Rhumetals Handballer fiebern dem Derby gegen Osterode entgegen. © Hubert Jelinek

Katlenburg – Die Handballfans der Region dürfen sich auf einen Klassiker freuen. Am Wochenende steht in der Verbandsliga das brisante Nachbarschaftsduell zwischen den Männerteams der HSG Osterode und der HSG Rhumetal auf dem Programm. Anpfiff ist am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr in der Sporthalle von Hattorf.