HSG Rhumetal feiert Derbysieg gegen TG Münden

Gastgeber setzen sich in Katlenburg mit 33:28 durch

+ © Hubert Jelinek Der Rhumetaler Niklas Bertram im Duell mit Mündens Torwart Rene Hüsken. Am Ende hatte die HSG im Derby die Nase vorn. © Hubert Jelinek

Katlenburg – Erfolgreich bestritten die Handballer der HSG Rhumetal am Sonntag das letzte Heimspiel des Jahres in der Verbandsliga. Gegen den Oberliga-Absteiger TG Münden gelang in der Burgberghalle ein 33:28 (15:14)-Sieg.