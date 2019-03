HSG Rhumetal feiert „dreckigen Sieg“ im Derby gegen Geismar

Finn Kreitz verletzt sich an der Schulter

Katlenburg – In der Handball-Verbandsliga hat die HSG Rhumetal nach zuletzt zwei Niederlagen mal wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. In der heimischen Burgberghalle gab es am Sonntag einen 27:25 (13:10)-Erfolg im Derby gegen den abstiegsbedrohten MTV Geismar.