HSG Rhumetal geht leer aus beim VfB Fallersleben

Fallersleben – „Das war ärgerlich. Wir haben Fallersleben richtig in Bedrängnis gebracht. Die waren ratlos. Aber wir haben den Sieg regelrecht weggeworfen“, haderte Sascha Heiligenstadt, Trainer der HSG Rhumetal, nach der 25:30 (11:15)-Niederlage in der Handball-Verbandsliga beim VfB.

Die Gäste liefen fast durchweg einem Rückstand hinterher. Das frühe 2:8 nach zwölf Minuten konnte im Verlauf der Partie bestenfalls auf drei Tore verkürzt werden. Dass es nicht für mehr reichte, lag für Heiligenstadt auf der Hand. „Wir haben etliche Hundertprozentige ausgelassen und Fallerslebens Torhüter mit hohen Bällen zum Helden geworfen.“ Doch nicht nur im Abschluss zeigten seine Schützlinge Schwächen. Der Ballvortrag geriet immer wieder ins Stocken. Das Passspiel lief ungenau und hektisch. In der ersten Welle schlichen sich zu viele Patzer ein. Von der besseren Seite zeigten sich die Rhumetaler dagegen in der Defensive. „Wir haben nach Anfangsproblemen eine gute Deckung gestellt. Der Gegner hat kaum Lösungen gefunden. Wir hatten viele Ballgewinne.“ Um so bitterer, dass die Gäste daraus kein Kapital schlagen konnten.

Auffälligster Akteur im Trikot der HSG war Pascal Steinhop. Der Keeper kaufte den VfB-Angreifern vor allem von den Außenpositionen viele Bälle ab. Mit einer guten Trefferquote wartete Nicolas Fischer auf.

HSG: Steinhop, Döscher - Bierwirth 1, Deppe 1, Fischer 9, B. Kreitz 4, F. Kreitz 2, E. Kreitz 2/1, Scheidemann 1, Stolle, Strohschneider, Zimmermann, Hogreve 5. zys