HSG Rhumetal gewinnt das Derby in Geismar

Julian Scheidemann siegte mit seiner HSG in Geismar.

Geismar. Die HSG Rhumetal hat am Sonntag ihr Punktekonto in der Handball-Verbandsliga ausgeglichen. Im Derby beim Tabellenletzten MTV Geismar gelang ein wichtiger 25:19 (14:10)-Auswärtssieg.

Sascha Heiligenstadt freute sich über das passende Geschenk zu seinem Hochzeitstag. „Das war ein typisches Derby mit einer hohen Fehlerquote. Aber das gehört dann wohl dazu“, kommentierte Rhumetals Coach. Basis sei die starke Abwehrleistung gewesen, von der sich auch Keeper Onno Döscher anstecken ließ. So wurden viele Würfe aus dem Rückraum der Geismaraner entschärft.

Vorn schmissen die Rhumetaler zum richtigen Zeitpunkt den Motor an und gingen mit großer Konsequenz Richtung Tor. Am Kreis wurden Söntke Stolle und Bjarne Kreitz gut in Szene gesetzt. Auch über die Außenpositionen kamen die Gäste zum Erfolg. Dabei stach Janis Deppe heraus. Im Rückraum biss sich Finn Kreitz mit seiner angeschlagenen Schulter durch.

Große Freude bereitete Heiligenstadt Niklas Krell aus der Reserve. Als Geismar alles auf eine Karte setzte und mit einer offenen Deckung versuchte, der Begegnung noch eine Wende zu geben, lief er sich geschickt frei, netzte zwei Mal ein und beseitige damit letzte Zweifel am verdienten Erfolg der Gäste.

Die gerieten nur beim 0:1 in Rückstand. Dieser wurde bis zur 10. Minute in eine 7:3-Führung umgewandelt. Geismar konnte zwischenzeitlich auf zwei Tore verkürzen und durfte bis zum 14:17 (48.) auf Zählbares hoffen. In der Schlussphase ließ die HSG aber nichts mehr anbrennen.

HSG:Döscher, Ilsen - Bierwirth 3, Deppe 2, Falkenhain 3, Jentsch 7/4, B. Kreitz 1, E. Kreitz 1, F. Kreitz, Krell 3, Scheidemann 1, Stolle 2, Strohschneider 2, Zimmermann. (zys)