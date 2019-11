Die HSG Rhumetal tritt am Freitag zum Derby bei der HG Rosdorf-Grone an

Wiedersehen mit Ex-Trainer Sascha Heiligenstadt

Kai Kühn setzt zum Wurf an. Freitag geht's nach Rosdorf.

Katlenburg – Die Handballer der HSG Rhumetal möchten am Freitag im Derby bei der HG Rosdorf-Grone ihre ersten Auswärtspunkte in der Verbandsliga einfahren. Gespielt wird ab 20 Uhr in der Sporthalle am Siedlungsweg.