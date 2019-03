Die HSG Rhumetal tritt Samstag zum Derby in Duderstadt an

Schwere Aufgabe beim Tabellenführer

Fester Blick Der Rhumetaler Jannis Deppe kann hier unbedrängt abziehen.

Katlenburg – In der Handball-Verbandsliga stehen die Männer der HSG Rhumetal vor der Bewährungsprobe bei Spitzenreiter TV Jahn Duderstadt. Los geht’s am Samstag um 18 Uhr in der Sporthalle „Auf der Klappe“.