HSG Rhumetal verabschiedet sich mit einer Niederlage aus der Saison

Knappes Ding gegen Eintracht Hildesheim II

Katlenburg – Das erhoffte Erfolgserlebnis ist Sascha Heiligenstand in seinem letzten Spiel als Trainer der Handballer der HSG Rhumetal verwehrt geblieben. Beim Saisonfinale der Verbandsliga mussten sich seine Jungs am Samstag in der Burgberghalle der Reserve von Eintracht Hildesheim knapp mit 36:37 (17:19) geschlagen geben.