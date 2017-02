Jahn Duderstadt angelt sich Mündener Duo

Hann. Münden. Mitten im Aufstiegskampf zur Handball-Oberliga sieht sich die TG Münden mit zwei Spielerabgängen für die kommende Saison konfrontiert.

Mit Spielmacher Justin Brand und Torwart Alexander Klocke, die beide erst im Sommer zur TG gewechselt waren, verkündeten zwei Leistungsträger ihren Abschied zum Ende der laufenden Saison. Sie gehen gemeinsam zum Oberligisten TV Jahn Duderstadt.

„Beiden ist dieser Schritt sehr schwer gefallen, doch das Studium rückt für sie weiter in den Fokus und die Perspektiven, die ihnen neben dem Handball im Eichsfeld aufgezeigt wurden, haben letztendlich den Ausschlag gegeben“, sagt TG-Trainer Matthias Linke. Nachfolger für die beiden könnten zwar noch nicht vorgestellt werden, doch man befinde sich weiterhin mit mehreren Spielern für verschiedene Positionen im Gespräch.

+ Justin Brand. © Schröter

„Sowohl Justin als auch Alexander haben erklärt, sich mit dem Aufstieg in die Oberliga aus Münden verabschieden zu wollen“, sagt Linke. Der nächste Schritt dorthin soll im Derby gegen die HSG Rhumetal gemacht werden (Samstag, 19.15 Uhr, Gymnasiumshalle). Auch wenn sich die TG beim knappen 25:23-Hinspielsieg ziemlich schwer tat, ist Matthias Linke optimistisch. „Spielerisch sind wir sicher das bessere Team und mit der Unterstützung unserer eigenen Fans sollten wir dieses Spiel auch gewinnen können“, sagt er. Zwar müssen die Mündener auf Jens Wiegräfe verzichten, der nach seiner blauen Karte im Spiel gegen Fallersleben für zwei Begegnungen gesperrt wurde. Dafür sind aber alle anderen Spieler fit und an Bord. Und die Motivation sollte auch stimmen, hat man doch bei Punktgleichheit mit Spitzenreiter Söhre (spielt zuhause gegen Vinnhorst) und einer nur um zwei Treffer schlechteren Tordifferenz gute Chancen, mit einem hohen Sieg wieder den Platz an der Sonne zu erklimmen. (per)