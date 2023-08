TG Münden mit starker zweiter Halbzeit in Rosdorf

Von: Per Schröter

Teilen

Neu im Team der TG: Rückraumspieler Thorge Abel. © Per Schröter

Den ersten Sieg im zweiten Saisonvorbereitungsspiel feierten die Verbandsliga-Handballer der TG Münden mit dem 37:21 (15:11) beim starken Landesligisten MTV Rosdorf.

Rosdorf – Nachdem das Team von Trainer Hazim Prezic eine Woche zuvor beim Heimspiel gegen Oberligist Duderstadt schon gut aus der Affäre gezogen, am Ende aber doch mit 24:31 den Kürzeren gezogen hatte, bestand diesmal vom Anpfiff weg kein Zweifel daran, wer als Sieger die Halle verlassen würde. Mit den drei Neuzugängen Philip Nörtemann (spielte früher lange für Gastgeber Rosdorf und wurde von seinen alten Mannschaftskameraden herzlich empfangen), Marcel Mangels und erstmals auch Thorge Abel in der Startformation, drückten die körperlich schon einen erstaunlich guten Eindruck machenden Mündener sofort aufs Tempo. Zwar sorgten im ersten Durchgang einige (durchaus verständliche) Unstimmigkeiten sowohl im Angriff als auch in der Abwehr dafür, dass nicht alles rund lief und die Gastgeber in Schlagdistanz blieben. Nach dem Seitenwechsel jedoch setzte sich vor allem die bessere Physis der Gäste durch, sodass es am Ende eine klare Angelegenheit wurde.

„Ich bin megazufrieden“, freute sich Hazim Prezic, der seinem Team trotz der vorangegangenen „schweren Trainingswoche eine ganz starke Leistung“ attestierte. TG-Tore: Backs 6/2, Hellemann 5, Rusteberg 5, Weinberger 4, Abel 4, Rumpf 4, Kroll 3, Nörtemann 2, Bolse 2, Heinemann 1, Mangels 1. (Per Schröter)