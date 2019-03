Keine Zukunft für Sascha Heiligenstadt bei der HSG Rhumetal

Trainer soll nach der Saison seinen Posten räumen

+ © Hubert Jelinek Im Kreise der Mannschaft: Trainer Sascha Heiligenstadt (Mitte) wird bei der HSG Rhumetal in der nächsten Saison nicht mehr die Kommandos geben. © Hubert Jelinek

Katlenburg – Keine guten Nachrichten gab es für Sascha Heiligenstadt vor dem Heimspiel der Handballer der HSG Rhumetal in der Verbandsliga gegen die SG VfL Wittingen/Stöcken, das am Sonntag um 17 Uhr in der Burgberghalle angepfiffen wird. „Nächste Saison möchte mich der Vorstand nicht mehr als Trainer der 1. Mannschaft haben. Man wolle den Verein im Seniorenbereich neu aufstellen“, sagte Rhumetals Noch-Coach gegenüber der HNA.