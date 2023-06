TG Münden mit bester Bilanz seit Jahren

Von: Manuel Brandenstein

So schlimm war es doch gar nicht: TG-Trainer Hazim Prezic musste sich nur selten an den Kopf fassen. Trotz einer gewissen Auswärtsschwäche fuhr sein Team 15 Saisonsiege ein. © Per Schröter

Über eine Mischung aus Disziplin und Lockerheit ging es für Handball-Verbandsligist TG Münden auf Erfolgskurs. Die abgelaufene Saison konnte sich sehen lassen. Wir ziehen Bilanz:

Die Voraussetzungen

Die TG hatte sich in der vorausgegangenen Saison erst im letzten Saisondrittel gesteigert und letztlich den zehnten Platz belegt. Dass Torjäger Christian Grambow tatsächlich seinen Abschied nahm, wollte so mancher nicht recht glauben. Doch es kam so, und die TG ging nach der Papierform mit einem geschwächten Kader in die Saison. „Wir haben dann ziemlich rumwurschteln müssen“, erzählt Hazim Prezic. Neu hinzugekommen war lediglich der sehr erfahrene Florian Fehling, der sogleich eine wichtige Rolle in der Abwehr übernahm. Niklas Bolse und Nico Backs kamen vermehrt im Rückraum zum Einsatz, auf Rechtsaußen überzeugte zunächst der junge Leon Kroll.

Toller Start

12:2 Punkte nach sieben Spielen waren fast schon sensationell. Mit den Siegen stieg auch die Stimmung in der Gymnasiumshalle. Die Anhänger schienen Spaß an der neuen, sehr aggressiven und schnellen Spielweise zu haben. Jeder Gegner hatte plötzlich gehörigen Respekt vor den Spielen in der Gymnasiumshalle, und nur eine von 13 Heimpartien wurde verloren (gegen Barsinghausen). Ein Höhepunkt war der 32:20-Erfolg gegen den späteren Aufsteiger HSG Heidmark. Viele TG-Spieler wirkten wie ausgewechselt und stark verbessert. Besonders die Torhüter hatten sich zusammen mit ihrem Trainer Udo Traute ein höheres Niveau erarbeitet.

Improvisation gefragt

Nach dem unglücklichen 27:28 in Himmelsthür und dem enttäuschenden 18:33 in Braunschweig wurde klar, dass es für die ganz große Sensation in dieser Saison wohl nicht reichen würde. Vor allem auswärts agierte das Team, nicht stabil genug. „Wenn wir alle Mann an Bord hatten und frisch waren – das war bis Weihnachten so – konnten wir oben mithalten“, so Prezic. „Aber danach waren wir aufgrund von Verletzungen und sporadischen Absagen sehr oft am Improvisieren.“ Gegen Saisonende schaffte es die TG aber, sich noch einmal neu zu motivieren. Sie gewann drei der letzten vier Spiele, darunter den Abschluss gegen Meister SG Börde.

Das sagt der Trainer

„Wir haben es geschafft, Zuschauer in die Halle zurückzuholen, über die TG wurde auch auswärts positiv berichtet und wir spielten einen attraktiveren Handball. Ich sehe in der Mannschaft viel Zukunft und glaube, dass wir mit einer guten Vorbereitung und unseren Neuzugängen noch einen Schritt nach vorn machen können.“ Insgesamt habe Prezic das Engagement und die Organisation der gesamten Sparte sehr gefallen. „Nicht nur bei den Abläufen an Spieltagen, sondern auch bei der medizinischen Betreuung, die wirklich der Wahnsinn ist, hat der Verein noch immer ein höheres Niveau“, so Prezic, der von einer „Mega-Unterstützung“ schwärmt.

Das sagt der Kapitän

Nico Backs war der erfolgreichste Werfer. Er äußert sich so: „Nach Christian Grambows Abschied konnte sich niemand mehr hinter ihm verstecken. Unser positiver Flow zu Saisonbeginn hat dann vieles erleichtert. Zu Hause haben wir gezeigt, dass wir jeden schlagen können. Unser Ziel muss jetzt sein, dass wir noch mehr Kontinuität in unsere Leistungen bekommen.“

Die Torschützen

Mannschaftskapitän Nico Backs, zunächst auf Linksaußen eingeplant, dann im Rückraum eingesetzt, traf als bester Mündener 121-mal. Dicht dahinter folgte – in seiner erst zweiten kompletten Saison im Seniorenbereich – Gian Luca Rusteberg (117), drittbester Werfer war Tim Weinberger (95). In der Liga setzte sich der Altwarmbüchener Peter Paternoga die Krone auf (201). (Manuel Brandenstein)