Münden im vorgezogenen Heimspiel

Zündet TG heute ein Licht an?

+ © Per Schröter Fällt heute Abend aus: Pascal Pfaffenbach (Bild) wird der TG genauso fehlen wie Benjamin Fehling. © Per Schröter

Letzter Auftritt für die Handballer der TG Münden in diesem Jahr: Am heutigen Donnerstag gastiert Eintracht Hildesheim II in der Gymnasiumshalle (20.30 Uhr).