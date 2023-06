Münden ringt Meister SG Börde nieder

Von: Per Schröter

Typische Jubelpose beim letzten TG-Spiel: Marc Imberger verabschiedet sich mit einem Coup aus der Mündener Gymnasiumhalle. © Per Schröter

Mit einem echten Paukenschlag haben sich die Verbandsliga-Handballer der TG Münden aus der Saison verabschiedet.

Hann. Münden – Vor eigenem Publikum wuchs das Team von Trainer Hazim Prezic noch einmal über sich hinaus und bezwang Meister SG Börde Handball, der zuvor in dieser Spielzeit erst dreimal verloren hatte, völlig verdient mit 34:32 (16:17).

Als am Samstagabend um 20.44 Uhr die Schlusssirene in der Gymnasiumhalle erklingt, könnte man meinen, die TG habe soeben die Meisterschaft klargemacht. Der Großteil der knapp 300 Zuschauer (die Gäste hatten rund 50 eigenen Fans mitgebracht) ist völlig aus dem Häuschen und feiert seine „Mündener Jungs“ mit mitnutenlangen stehenden Ovationen. Und das nach einem Spiel, in dem es für beide Mannschaften nur noch um die sprichwörtliche Goldene Ananas gegangen war.

Was die Prezic-Sieben da zum Saisonabschluss noch einmal aufs Parkett gezaubert hatte, verdiente sich das Prädikat „besonders wertvoll“. Obwohl sie nicht gut aus den Startlöchern gekommen waren (nach 13 Minuten lagen sie bereits mit 3:8 hinten), kämpften sich die Gastgeber ins Spiel zurück und hatten zehn Minuten später beim 12:13 den Anschluss wiederhergestellt. Und obwohl die Gäste, die zuletzt elfmal in Folge gewonnen hatten, die Saison unbedingt mit einem weiteren Erfolg beenden wollten und auch alles dafür taten, wuchsen die Mündener über sich hinaus und brachten den Gegner im zweiten Durchgang mit ihrem konsequenten Abwehrspiel und den schnell vorgetragen Angriffen an den Rand der Verzweiflung.

Der Erfolg der TG hatte am Samstag viele Väter. Da war zum einen Torwart Patrick Sonne, der im zweiten Durchgang kaum zu bezwingen war und zwölf großartige Paraden zeigte. Da war ein Lasse Hellemann, der mit acht Treffern aus dem Spiel heraus bester Werfer war und erstmals im TG-Dress zeigte, zu was er wirklich in der Lage ist. Da war aber auch ein Maurice Bode, der zwar kein Tor erzielte, in der Abwehr aber einen Bombenjob machte.

Und dann war da noch Marc Imberger. „Imi“, wie der Routinier von allen liebevoll genannt wird, bestritt vor seinem Wechsel zur HSG Fuldatal/Ihringshausen sein letztes Spiel, zeigte als Abwehrchef noch einmal eine ganz starke Leistung, wurde bei seinen beiden Toren sowohl vom Publikum als auch von den Mitspielern stürmisch gefeiert und nach dem Spiel gebührend verabschiedet.

„Dieses Spiel war die Krönung einer insgesamt starken Saison“, freute sich Hazim Prezic, der dem gesamten Team für die gezeigte Leistung ein Riesenlob aussprach. (Per Schröter)

TG Münden: Sonne, Görtler - Hellemann 8, Backs 7/2, Bolse 5, Rohdich 5, Heinemann 3, Weinberger 2, Rusteberg 2, Imberger 2, Bode, Ockel, Kroll.