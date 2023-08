Nörtemann hat „Bock“ auf Münden

Von: Per Schröter

Wendig und trickreich: Philipp Nörtemann im Testspiel in Rosdorf. In Münden will sich der 25-Jährige weiterentwickeln. © Per Schröter

Drei Neuzugänge verzeichnet Handball-Verbandsligist TG Münden, und wir stellen sie vor. Heute: Philipp Nörtemann.

Hann. Münden – Vor knapp zwei Jahren schoss Philipp Nörtemann die TG Münden im Handball-Verbandsligaduell beim MTV Rosdorf mit 13 Toren quasi im Alleingang ab und hatte damit maßgeblichen Anteil am 28:23-Sieg des späteren Absteigers. Jetzt ist der 25-jährige Rückraumspieler einer von drei Neuzugängen bei den Mündenern.

„Schon kurz nach unserem Sieg damals war die TG auf mich zugekommen und hatte angefragt, ob ich mir einen Wechsel nach Münden vorstellen könne“, erzählt Philipp Nörtemann. Da der gelernte Physiklaborant zu dieser Zeit kurz vor der Abschlussprüfung stand, habe er ablehnen müssen. Stattdessen ging es für ihn nach dem Verbandsliga-Abstieg der Rosdorfer für eine Saison zum damaligen Oberligisten HSG Plesse-Hardenberg, wo er eine aus persönlicher Sicht „eher unbefriedigende“ Saison erlebte und die für seinen neuen Club mit dem Verbandsliga-Abstieg endete.

„Ich habe im vergangenen Jahr natürlich interessiert verfolgt, was bei der TG Münden unter dem neuen Trainer Hazim Prezic passiert und war fasziniert von der positiven Entwicklung“, sagt Nörtemann. Bei einem neuerlichen Treffen mit Manager Jann Rentsch seien dann Nägel mit Köpfen gemacht worden. „Es wird von Vereinen zwar nicht so gerne gesehen, wenn man innerhalb der Liga wechselt, aber ich habe mich dennoch im Guten von Plesse getrennt“, betont er.

Das Handballspielen erlernte Philipp Nörtemann beim TuSpo Weende und später beim MTV Geismar, wo er auch sein erstes Jahr bei den Senioren spielte. Obwohl er mit seinen 1,80 Meter eher zu den kleineren Rückraumspielern zählt, war sein Talent schon früh aufgefallen. „Bei den C-Junioren habe ich in der Niedersachsenauswahl gespielt, aber dann erlitt ich 2015 als A-Junior einen Kreuzbandriss, der mich weit zurückwarf“, erzählt er. Seine Stärken sieht der 25-Jährige vor allem in seiner Schnelligkeit. „Außerdem habe ich kein Problem mit dem Spiel am Mann und gehe auch mal dahin, wo es wehtut.“

Auf seine Zeit bei der TG Münden freut sich Philipp Nörtemann. „Ich bin hier super aufgenommen worden“, sagt er. „Ich habe den Eindruck, dass die Jungs Bock auf mich haben und ich habe definitiv Bock auf sie.“ Auch wenn er nicht mehr zu den jüngsten Spielern zähle, wolle er sich immer noch weiterentwickeln. „Und da bin ich bei Hazim Prezic genau an der richtigen Adresse.“ Das sei ein „anderer Typ Trainer“ als die, mit denen er bislang gearbeitet habe. „Wir haben schon jetzt ein gutes Verhältnis zueinander und ich durfte ihn auch schon privat kennenlernen“, erzählt Nörtemann.

Was seine Saisonziele angeht, glaubt der Rechtshänder fest daran, „Platz sechs oder besser“ erreichen zu können und damit den Sprung in die neu strukturierte Oberliga zu schaffen. „Ich kenne die Verbandsliga zwar nicht mehr so gut, aber mit dieser tollen Truppe sollte es möglich sein, oben mitzuspielen.“ Für sich persönlich hofft Nörtemann in erster Linie, verletzungsfrei durch die Saison zu kommen. Und wenn das gelingt, dürften die TG-Fans viel Freude an ihrem „Neuen“ bekommen. (Per Schröter)