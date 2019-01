Rosdorf-Grone gegen Lemgo: „Rückspiel“ nach acht Jahren

Handball

+ © Hubert Jelinek/gsd-nh Da war er noch selbst aktiv: Während Rosdorfs Gerrit Kupzop Lemgos Christoph Theuerkauf „im Griff“hat, sichert der jetzige HG-Trainer Marcus Wuttke (9) den Raum dahinter ab. Eine Szene vom ersten Test beider Teams am 16. Juli 2019. Rechts im Hintergrund Lemgos Ilyes. © Hubert Jelinek/gsd-nh

Göttingen – Am Donnerstag beginnt die Handball-WM mit dem deutschen Spiel gegen Korea in Berlin. In Göttingen steigt der nächste kleine Leckerbissen gleich am Freitag: Verbandsliga-Schlusslicht HG Rosdorf-Grone hat Bundesligist TBV Lemgo Lippe ab 19 Uhr in der S-Arena zu Gast. Ein Test der besonderen Art.