Rosdorf rettet sich, Geismar steigt ab und Duderstadt feiert

Handball-Verbandsliga

© Hubert Jelinek/gsd

Göttingen – Freude bei der HG Rosdorf-Grone, Frust beim MTV Geismar: Während die Rosdorfer trotz einer Niederlage den Klassenerhalt in der Handball-Verbandsliga der Männer schafften, müssen die MTVer runter in die Landesliga. Meister und Aufsteiger TV Jahn Duderstadt feierte den Sprung zurück in die Oberliga nach dem letzten Sieg gegen Osterode überschwänglich.