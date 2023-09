Saisonstart nach Maß für TG Münden

Von: Per Schröter

Gutes Punktspieldebüt: Thorge Abel traf fünfmal. © Per Schröter

Erfolgreicher Saisonstart für die Verbandsliga-Handballer der TG Münden. Vor rund 250 Zuschauern bezwang das Team von Trainer Hazim Prezic den MTV Groß Lafferde klar mit 32:20 (13:5). Unser Schnellcheck:

Wie kamen die Mündener ins Spiel?

Einfach furios! In der Anfangsphase gelang fast alles und die TG überrollte den zunächst völlig überforderten Gegner förmlich. Vor allem die Abwehr und hinter ihr Torwart Patrick Sonne standen wie eine Eins und beim Spielstand von 8:0 (15.) konnte man mit den Groß Lafferdern fast schon ein wenig Mitleid haben.

Wie ging es weiter?

Die Gäste, die der TG in der Vorsaison die erste (und mit 37:19 auch richtig heftige) Niederlage zugefügt hatten, fanden etwas besser ins Spiel, wobei sie jetzt auch von einer größeren Fehlerquote der Mündener profitierten. Die ließen sich das Spiel aber zu keinem Zeitpunkt ernstlich aus der Hand nehmen und fuhren am Ende einen zu keinem Zeitpunkt gefährdeten Sieg ein.

Was funktionierte bei der TG besonders gut?

Vieles! Da war vor allem die Abwehr, die – anders als noch in der Saisonvorbereitung – richtig gut stand, wo sich kaum einmal Lücken ergaben und wo Maurice Bode und Neuzugang Marcel Mangels einen ganz starken Innenblock bildeten. Da waren aber auch die beiden Torwarte. Patrick Sonne, der die meiste Zeit zwischen den Pfosten stand, erwischte einen Sahnetag und parierte insgesamt 15 Würfe, davon zwei Siebenmeter. In der Schlussphase kam Michel Bödefeld noch auf vier Paraden (davon ein Siebenmeter).

Was lief nicht so gut?

Wenn man überhaupt etwas bemängeln will, dann die Unkonzentriertheiten, die sich das Team mit zunehmendem Spielverlauf im Angriff leistete. Bei etwas besserer Chancenverwertung wäre eine Revanche für die deutliche Vorjahresniederlage durchaus möglich gewesen.

Wie gibt es zu den Neuzugängen zu sagen?

Alle drei sind Bereicherungen für das Mündener Spiel. Thorge Abel war mit fünf Toren gleich bester Rückraumschütze und Philipp Nörtemann stand ihm mit seinen vier Treffern kaum nach. Auch in der Abwehr wissen beide zuzupacken. Auch wenn Marcel Mangels als einziger TGer ohne Torerfolg blieb, zeigte er insgesamt eine starke Leistung und dürfte (genau wie sein Vorgänger Marc Imberger) in der Abwehr ein Pfund werden. Und mit Nico Rumpf ist ein Linkshänder nach längerer Pause zurück und fügte sich als Rechtsaußen mit drei Toren gleich gut ein.

Was sagte Trainer Hazim Prezic?

„Ich bin vor allem mit der Abwehr sehr zufrieden. Insgesamt gibt es heute wenig auszusetzen, auch wenn die erste und zweite Welle über weite Strecken nicht so funktioniert haben, wie ich mir das wünsche.“

Und was fiel sonst noch auf?

Die sehr gute Leistung des Unparteiischen-Gespanns Kai Adamski und Yannick Scharf aus Hannover. „Das war die mit Abstand beste Schirileistung seit ich in Deutschland bin. Und das sind schon viele Jahre“, war auch Hazim Prezic begeistert.

TG Münden: Sonne, Bödefeld – Backs 6/3, Abel 5, Nörtemann 4, Bode 3, Rohdich 3, Rumpf 3, Weinberger 2, Hellemann 2, Rusteberg 2, Bolse 1, Kroll 1, Mangels.

Bester Werfer MTV: Waschke 6/2.