TG Münden ab jetzt ohne „Immi“

Von: Manuel Brandenstein

Musste sich erneut operieren lassen: Marc Imberger. © Manuel Brandenstein

Ohne Abwehrorganisator Marc Imberger geht Handball-Verbandsligist TG Münden am Samstagabend in sein vorletztes Saison-Heimspiel. Ab 19.15 Uhr ist der MTV Braunschweig II in der Gymnasiumshalle zu Gast.

Hann. Münden – Imberger bestritt beim knappen Sieg in Altwarmbüchen (25:24) sein letztes Spiel im TG-Trikot. Er ließ sich unter der Woche an der Leiste operieren und geht nach der Saison zur HSG Fuldatal. Schon im Januar hatte sich der Routinier einem ähnlichen Eingriff unterziehen müssen. Durch den neuerlichen Ausfall ergibt sich für die TG ein Problem im Mittelblock der Abwehr. Gerade in diesem Bereich setzen die Braunschweiger Gäste in der Regel an. Denn, so TG-Co-Trainer Udo Traute: „Das Braunschweiger Spiel mit dem Kreis ist ausgezeichnet. Mal abwarten, wie wir Immis Ausfall nun kompensieren können.“

Traute hat vor den Gästen, die knapp vor den Mündenern auf dem vierten Tabellenplatz rangieren, großen Respekt. Und das nicht nur aufgrund der Schlappe, die man im Hinspiel kassierte (18:33). „Das ist eine abgezockte und eingespielte Mannschaft, die sich zudem öfter aus dem Kader der ersten Mannschaft ergänzen kann“, weiß Traute. Wichtig werde sein, dass man im Vergleich zum Hinspiel die Zahl der technischen Fehler und Fehlpässe deutlich reduziere. Hinzukommen müsse eine ansprechende Torhüterleistung. Auf dieser Position stößt Mario Görtler wieder zur Mannschaft. Im Angriff kehrt Gian Luca Rusteberg zurück. Die TG hat seit vier Partien nicht mehr verloren und ist selbstbewusst. Das trifft aber auch auf Braunschweig zu. Ihre jüngste Bilanz: Fünf der letzten sechs Spiele gewonnen! (Manuel Brandenstein)