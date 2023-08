TG Münden muss Duderstadt noch ziehen lassen

Erstes Testspiel des Verbandsligisten

+ © Manuel Brandenstein Geballte Abwehr: Duderstadts Torjäger Paulo Grozdek wirft gegen Niklas Bolse (links von ihm) und Philip Nörtemann (rechts). Außerdem zu sehen sind (von links) Marcel Mangels, Lasse Hellemann und Stjepan Knezic. Hinten Mario Görtler. © Manuel Brandenstein

Sein erstes Vorbereitungsspiel auf die neue Saison der Handball-Verbandsliga verlor die TG Münden gegen den TV Jahn Duderstadt mit 24:31.

Hann. Münden – Erster Test für Handball-Verbandsligist TG Münden, und viele waren neugierig auf das Team. Mehr als 100 Zuschauer kamen zum Spiel gegen den TV Jahn Duderstadt, in dem der Oberligist lange Zeit Probleme hatte, sich am Ende aber standesgemäß mit 31:24 (16:17) durchsetzte.

„Wir haben 40 Minuten lang guten Handball gespielt und gezeigt, dass wir mit einem Oberligisten mithalten konnten“, sagte TG-Trainer Hazim Prezic. Am Ende sei seiner Mannschaft auch die Kraft ausgegangen – nach einer sehr intensiven Trainingswoche. Gefreut hatte ihn, wie es die Mannschaft immer wieder schaffte, Linksaußen Nico Backs freizuspielen. Dieser konnte bereits in den ersten 20 Spielminuten sieben Treffer erzielen und war am Ende mit großem Abstand bester Mündener Werfer. Trotzdem war die TG mit 1:5 in Rückstand geraten. Nach der Einwechslung von Michel Bödefeld im Tor, der den frisch vermählten Patrick Sonne vertrat, steigerten sich die Gastgeber. Sie traten mit ihren Neuen Marcel Mangels und Philip Nörtemann aber noch ohne den Hamelner Thorge Abel an.

Besonders agil zeigte sich Lasse Hellemann im Rückraum. Er war von der Duderstädter Abwehr lange nicht zu stoppen. Neben seinen zwei Treffern holte er auch mehrere Zeitstrafen gegen Jahn-Spieler heraus. Doch ausgerechnet als die TG nach weiteren zwei Minuten gegen die Gäste mit sechs gegen vier auf dem Feld stand und mit 22:20 führte, wendete sich das Blatt. Münden spielte nun unkonzentriert, und vor allem Jannis Deppe brachte Duderstadt mit sechs erfolgreichen Würfen auf die Siegerstraße (24:27/48).

Der TV Jahn, bei dem Torjäger Jannik Burgdorf noch fehlte, zeigte, dass er mit seinem starken Neuzugang, dem langen Kroaten Paulo Grozdek (10 Tore), ein gutes Team zusammen hat, das um den 6. Tabellenplatz wohl mitspielen kann. Dieser würde die Qualifikation zur neuen Regionalliga bedeuten.

TG-Tore: Backs 12/4, Weinberger 2, Hellemann 2, Rusteberg 2, Heinemann 2, Mangels 2, Rumpf 1, Nörtemann 1. (Manuel Brandenstein)