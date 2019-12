TG Münden feiert gegen Hildesheim II ersten Heimsieg

© Per Schröter

Es geht doch noch! Mit dem 33:27 (17:12)-Erfolg über den Tabellenfünften Eintracht Hildesheim II feierten die Verbandsliga-Handballer der TG Münden ersten Heimsieg der Saison.

„Mir fällt ein ganzer Felsbrocken vom Herzen“, war dem strahlenden Trainer Matthias Linke die Erleichterung am Donnerstag ins Gesicht geschrieben. „Das, was sich in den letzten Spielen angedeutet hat, ist heute endlich Wahrheit geworden.“

Tatsächlich hatten die Mündener, die bislang nach dem Oberliga-Abstieg nur einmal gewinnen konnten (33:29 bei Schlusslicht Rosdorf-Grone) und ein Unentschieden erzielten (34:34 in Groß Lafferde), zuletzt sowohl beim knappen 24:25 gegen Alfeld als auch beim 28:33 bei der HSG Rhumetal einen deutlichen Aufwärtstrend gezeigt.

Letztlich hatten in beiden Spielen jedoch Kleinigkeiten dazu geführt, dass man sich am Ende nicht selbst für den betriebenen Aufwand belohnen konnte.

130 Zuschauer sahen einen hoch motivierten Gastgeber

Das war gegen die Hildesheimer Reserve nun endlich anders. Vor rund 130 Zuschauern (für einen Donnerstagabend eine durchaus beachtliche Kulisse) übernahmen die hochmotiviert zu Werke gehenden Gastgeber von Beginn an die Initiative, zwangen den Gegner durch eine schnell verschiebende und aggressiv zupackende Abwehr zu Fehlern und lagen mit 3:0 in Führung (4.).

Auch wenn die Konzentration beim Abschluss in der Folge etwas verloren ging, behauptete die Linke-Sieben (nicht zuletzt auch dank einiger toller Paraden des gut aufgelegten Rene Hüskens zwischen den Pfosten) ihren Vorsprung und baute diesen bis zur Pause sogar auf fünf Tore aus.

Mündener ließen sich nicht aus der Ruhe bringen

Mit der Umstellung auf eine offensive 4:2-Deckung und der Manndeckung für die beiden Rückraumschützen Nico Backs und Jens Wiegräfe brachte Hildesheim die TG dann Anfang des zweiten Durchgangs kurzzeitig in Schwierigkeiten und kam auf 15:17 heran.

Anders als in vorangegangenen Partien ließen sich die Mündener davon aber nicht aus der Ruhe bringen, fanden schnell ihren Rhythmus wieder, hatten nun in Patrick Sonne einen starken Rückhalt und kamen bis zum Schlusspfiff nicht mehr in Bedrängnis.

Pelle Schilke feiert einen Abschied nach Maß

Einen Ausstand nach Maß feierte dann noch Pelle Schilke, der sein letztes Spiel für die TG machte und nach zweieinhalb Jahren aus beruflichen Gründen zurück nach Hofgeismar geht. Fünf Minuten vor Schluss erstmals eingewechselt, zeigte sich der Rückraumspieler diesmal sogar von seiner Schokoladenseite, bereitete drei Tore mit klugen Anspielen vor und erzielte eines selbst.

„Ich wollte mich nicht mit einer Niederlage verabschieden und deshalb freut es mich umso mehr, dass das heute so ausgegangen ist und die Jungs jetzt etwas beruhigter in die Weihnachtspause gehen können “, strahlte Schilke nach dem Schlusspfiff.

TG Münden: Hüskens, Sonne, Görtler – Backs 9/4, Kleinschmidt 6, Hartig 6, Weinberger 5, Wiegräfe 4, Bolse 2, Schilke 1, Bode, Mangels, Rohdich.