TG Münden gegen Melsunger Oberligateam mit zwei Gesichtern

Hann. Münden – Zumindest für eine Halbzeit bot Handball-Verbandsligist TG Münden dem hessischen Oberligateam der MT Melsungen II mehr als Paroli. Unter dem Strich stand jedoch im dritten Vorbereitungsspiel die dritte Niederlage.

Immerhin kamen die Spieler nach dem 28:37 (15:12) ohne Strafrunde aus, denn im Vergleich zur Vorwochen-Pleite gegen Bettenhausen stimmte diesmal der Einsatz. In der Defensive machten es die Mündener ihren Gästen zunächst sehr schwer. Melsungen, das in Münden ein Trainingslager absolvierte und sogar eine Massageliege in der Gymnasiumshalle aufstellte, hatte große Probleme, gegen die rund 20 Minuten lang gut organisierte Abwehr mit einem starken René Hüsken zwischen den Pfosten, Tore zu erzielen. Mit 10:3 ging die TG in Front. Neuzugang Maurice Bode zeigte als Spielmacher mutige Aktionen, und Tim Weinberger traf zunächst, wie er wollte. Mit jeder weiteren Minute übernahm der Gegner trotz großer Trainingsbelastung mehr und mehr das Kommando. Ein Spielverlauf, wie er auch in der Abstiegssaison oft zu beobachten war. Die TG zeigte zwei Gesichter in einem Spiel. Letztlich kam die MT mühelos zum Kantersieg. Weiter geht es für die TG am kommenden Wochenende mit einem Turnier in Stadtoldendorf.

TG-Tore: Weinberger 7, Bode 4, Wiegräfe 4, Pfaffenbach 4, Mangels 4, Schilke 2, Bolse 2/1, Rohdich 1. mbr