TG Münden peilt oberes Tabellendrittel an

Hann. Münden – Von direktem Wiederaufstieg ist bei der TG Münden nach dem Gang in die Handball-Verbandsliga erst mal keine Rede. Am Samstag startet das zum Großteil zusammengebliebene Team in die neue Saison.

Ab 19.15 Uhr ist der SV Altencelle in der Gymnasiumshalle zu Gast. Wir geben einen Ausblick auf die Saison.

Die Vorbereitung

Zwei Siege in sechs Testspielen ließen noch jede Menge Luft nach oben. Allerdings: Der Abschluss gegen Oberliga-Rückkehrer TV Jahn Duderstadt (29:27) könnte das Selbstvertrauen deutlich gestärkt haben.

Der Kader

Zum zweiten Mal in Folge will es die TG ohne ihren Shooter Christian Grambow versuchen. Zuletzt hatte er sich zu einem Comeback überreden lassen, will sich nun aber auf seine Funktion im Nachwuchsbereich konzentrieren. Dafür kommt der zweite Routinier im Kader, Jens Wiegräfe, nach langer Zwangspause wieder zurück. Auch Nico Backs ist einsatzbereit, selbst wenn es ihm noch an Spielpraxis fehlt. Verletzt ist weiterhin Rechtsaußen Lukas Michalke und seit kurzem auch Linksaußen Niklas Bolse. Das bedeutet: Auf den Flügeln der Mündener fehlen neben Klemens Rohdich und Kiron Hartig die Alternativen. Im Rückraum hat Trainer Matthias Linke dagegen sogar zwei Blöcke zur Verfügung: gegen Duderstadt begannen Tim Weinberger, Neuzugang Maurice Bode und Jens Wiegräfe und der zweite Block war mit Pascal Pfaffenbach, Nico Backs und Pelle Schilke bestückt. Im Tor dürfte Neuzugang René Hüsken vor Patrick Sonne und Mario Görtler den Vorzug erhalten, und am Kreis tummeln sich wie bisher Erik Kleinschmidt und Marcel Mangels.

Die Ziele

Trainer Matthias Linke ist froh, dass die lange Vorbereitungsphase endlich vorüber ist und sagt: „Alle Spieler sind richtig heiß, dass es endlich losgeht. Die Mannschaft will endlich wieder das Siegen lernen.“ Nach zwei Oberliga-Jahren mit insgesamt nur sechs Siegen ein verständlicher Wunsch. Was genau für seine Mannschaft möglich sein wird, kann Linke noch nicht sagen. Dennoch: „Wir werden in jedes Spiel gehen, um es zu gewinnen“, sagt er. Sein persönliches Ziel sei es, im oberen Tabellendrittel mitzuspielen.

Die Liga

Wie vor drei Jahren, als die TG letztmals in der Verbandsliga antrat, wird es in der 14er-Staffel am Saisonende zwei Auf- und zwei Absteiger geben. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich. Neben der TG sind die SG Börde (über die Relegation gegen Hastedt) und – nach nur einer Saison in der Oberliga – auch der MTV Braunschweig II abgestiegen. Neu in der Liga sind auch die Landesliga-Aufsteiger SV Alfeld und HSV Warberg/Lelm.

Die Favoriten

Am häufigsten wird der Name der SG Börde aus Schellerten genannt. Sie hatte sich kurz vor Saisonende von Trainer Michael Nechanitzky getrennt und Georgi Nikolov verpflichtet. Der 42-jährige Bulgare, seit vielen Jahren bei Eintracht Hildesheim und zuletzt dort als Co-Trainer aktiv, dürfte den nötigen Ehrgeiz für einen Wiederaufstieg nach elf Jahren Oberliga mitbringen. Nach 18:18 Punkten und einem anschließenden Negativlauf von 1:15 Zählern stieg Börde nur sehr unglücklich ab. Außerdem wird dem letztjährigen Dritten, VfB Fallersleben einiges zugetraut. Trainer ist Mike Knobbe, der mit dem MTV Vorsfelde schon in der 3. Liga gegen Münden spielte. Der VfB hat drei Neue von Oberligameister TuS Vinnhorst bekommen. Das Team erwartet zum Start den Vierten der abgelaufenen Saison, die HSG Oha. Sie hat jedoch mit Rückraum-Ass Cedric Wecker (Kreuzbandriss) einen wichtigen Mann verloren.

Der erste Gegner

Der SV Altencelle sicherte sich in der abgelaufenen Saison erst über die Relegation den Klassenerhalt. Auch in der neuen Runde erwartet der Verein, dass er um den Ligaverbleib kämpfen muss. Seit Donnerstag neu im Kader ist Chris Dummer (25). Der Rückraumspieler hat viel Oberliga-Erfahrung, stieg zuletzt aber mit dem TuS Bothfeld aus der Landesliga ab.

Das erste Derby

Findet schon am zweiten Spieltag statt: Kommenden Freitag gastiert die TG bei der HG Rosdorf/Grone (20 Uhr), die erneut unter Trainer Marcus Wuttke mit einer jungen Mannschaft an den Start geht und nicht zu den Favoriten zählt. Außerdem sind noch aus Südniedersachsen die HSG Rhumetal (Trainer Uwe Falkenhain) und die HSG Oha aus Herzberg (Jens Wilfer) dabei. Gegen sie hat die TG noch nie ein Punktspiel bestritten.