Mündener Trainer im Pech, Torhüter fehlt

Von: Per Schröter

Teilen

Auf ihren verhinderten Torhüter Mario Görtler müssen die Mündener am Samstag verzichten. Für ihn wird Michel Bödefeld aus der zweiten Mannschaft in den Kader rutschen. © Per Schröter

Mit einem Sieg beim Tabellenelften TuS Altwarmbüchen wollen die Verbandsliga-Handballer der TG Münden am Samstag ab 19 Uhr ihre Chance auf Platz drei in der Abschlusstabelle am Leben erhalten.

Hann. Münden – „Das wird sicher keine leichte Aufgabe“, sagt Co-Trainer Udo Traute, der am Samstag Hazim Prezic auf der Bank vertreten dürfte, der wegen eines unter der Woche erlittenen Arbeitsunfalles wohl nicht dabei sein wird. „Altwarmbüchen hat als Aufsteiger den Klassenerhalt zwar schon so gut wie sicher, wird nach zuletzt nur einem Sieg aus sieben Spielen aber gerade vor eigenem Publikum alles daransetzen, wieder in die Erfolgsspur zu finden“, so Traute.

Im Hinspiel hatte die TG den Altwarmbüchenern eine Lehrstunde erteilt und sie mit einer klaren 22:32-Klatsche im Gepäck auf die Heimreise geschickt. Dass es diesmal wieder eine so klare Angelegenheit werden könnte, daran mag Udo Traute nicht glauben, zumal mit Torwart Mario Görtler und Marc Imberger zwei wichtige Spieler ausfallen und hinter dem Einsatz von Gian Luca Rusteberg ein Fragezeichen steht. „Wir werden aber natürlich alles daransetzen, die Punkte mitzunehmen“, sagt Traute, dessen Team nach der 25:31-Pleite vor zwei Wochen in Sehnde einiges gutzumachen hat. Und da sich parallel die unmittelbar vor der TG liegenden Teams des MTV Braunschweig II und des TuS Himmelsthür im direkten Duell die Punkte gegenseitig wegnehmen werden, könnten die Mündener bei einem eigenen Erfolg in der Tabelle schon mal wieder auf Platz fünf nach vorne kommen. (Per Schröter)