TG Münden gewinnt bei starken Altencellern auch erstes Auswärtsspiel

Von: Per Schröter

Teilen

Treffsicher: TG-Neuzugang Philipp Nörtemann war bester Mündener Werfer. Archiv: Per Schröter © Per Schröter

Den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel feierten am Samstagabend die Verbandsliga-Handballer der TG Münden mit dem 32:29 (14:13) beim zuvor ebenfalls gut gestarteten SV Altencelle.

Celle – „Das war ein Megaspiel von uns“, freute sich Trainer Hazim Prezic über eine „geschlossene Mannschaftsleistung, bei der jeder einzelne seinen Teil zu diesem herausragenden Sieg gegen einen ganz starken Gegner beigetragen hat“.

Wie schon beim Auftaktsieg gegen Groß Lafferde legten die Mündener wieder los wie die Feuerwehr und lagen schnell mit 3:0 in Führung. Dann aber fanden die Gastgeber – angeführt von ihrem Topscorer Justus Krumwiede – immer besser in die Partie und es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Gegen Ende der ersten Halbzeit ging Altencelle beim Stand von 11:10 dann zum ersten (und einzigen) Mal in Führung (23.).

„Nach dem Seitwechsel haben wir dann in der Abwehr auf 5-1 umgestellt und Krumwiede in Manndeckung genommen“, berichtete Prezic. Eine Maßnahme, die Wirkung zeigte. Zwar habe man es versäumt, das Spiel vorzeitig für sich zu entscheiden. „Aber ich hatte im zweiten Durchgang trotzdem nie das Gefühl, dass wir noch verlieren könnten“, war der Coach regelrecht beeindruckt von der physischen und mentalen Stärke seiner Mannschaft. „Dieser Sieg ist viel wert, denn ich glaube nicht, dass hier noch jemand etwas holen wird“, zollte Prezic auch den Altencellern ein dickes Lob.

TG Münden: Sonne, Bödefeld - Nörtemann 8, Abel 5, Hellemann 4, Backs 4/3, Weinberger 3, Rohdich 3, Kroll 3, Rusteberg 2, Bode, Mangels, Ockel, Rumpf. (Per Schröter)