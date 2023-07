TG Münden: Viele Stadionrunden und ein Neuer

Von: Manuel Brandenstein

Gemeinsam in Richtung neue Saison: Die TG-Spieler bolzen derzeit Kondition. © Brandenstein, Manuel

Am Dienstag startet Handball-Verbandsligist TG Münden die heiße Phase seiner Saisonvorbereitung. Trainer Hazim Prezic wird dazu seine Spieler erstmals in diesem Sommer in der Gymnasiumshalle begrüßen. Zuvor absolvierte das Team aber eine Art Leistungstest auf dem Rattwerder.

Hann. Münden – 19 Spieler – darunter auch drei A-Jugendliche – drehten im Mündener Stadion unter den Augen von Sport-Physiotherapeut Mario Heiter, Co-Trainer Udo Traute und Betreuer Holger Höpcke ihre Runden auf der Aschenbahn. Auch Neuzugang Philipp Nörtemann (Rückraum-Mitte) und Rückkehrer Marcel Mangels (Kreis) waren an Bord. Lasse Hellemann (Urlaub) und Christopher Barth (Aufbautraining) konnten nicht dabei sein. Obwohl: Kreisläufer Barth erschien doch recht entspannt auf dem Rattwerder und gab sich zuversichtlich: „Mit dem ersten Saisonspiel am 2. September wird es zwar nichts werden, aber ich bin mit den Fortschritten nach meiner Schulter-OP ganz zufrieden.“ Nach der Operation bei Vereinsarzt Georg Fieseler verspüre er keine Schmerzen und arbeite derzeit viel mit den Physios. Künftig werde er voraussichtlich auch öfter im Training sein können, da er ein duales Studium aufnehme. Die Steigerungsläufe auf der Aschenbahn blieben ihm erspart. An der Spitze auszumachen war hier ausgerechnet Torhüter Mario Görtler, der nicht selten seine Mannschaftskameraden abhängte. „Das ist alles schon ganz gut“, sagte Mario Heiter zur körperlichen Verfassung des Teams. „Mit diesen Einheiten wollen wir erreichen, dass die Mannschaft so fit ist, dass sie das umsetzen kann, was der Trainer ab Dienstag in der Halle verlangt.“

In puncto Neuzugänge gibt es offensichtlich noch einmal Bewegung: Im Herbst, so die Ankündigung von Udo Traute, erhalte die TG Verstärkung für den linken Rückraum: Dann soll der mit einem Zweitspielrecht ausgestattete Thorge Abel (VfL Hameln) zur TG kommen und zumindest erst mal bis zum Jahresende spielen.

Probleme gibt es noch mit der Halle: Zwar kann das erste Testspiel gegen Oberligist Duderstadt am kommenden Samstag (16 Uhr) noch absolviert werden, doch danach ist das Gymnasium erst einmal für rund zehn Tage zu. Der Grund ist eine Generalreinigung, und auch das Spielfeld soll neu versiegelt werden. Alternativen gibt es in Münden wohl nicht, denn auch die Hallen in Gimte und am Werraweg werden gereinigt. Mal sehen, wo die TG für diese Zeit Unterschlupf findet.

Außer dem Duderstadt-Spiel sind weitere Tests vereinbart worden: Am 12. August gegen Landesligist Rosdorf (Spielort noch offen), am 15.8. beim VfB Bettenhausen, am 26. und 27.8. richtet die TG ein Turnier aus. (Manuel Brandenstein)