39:27 - TuS Vinnhorst II nimmt die Punkte von der HSG Rhumetal mit

Gegen die starken Gäste aus Vinnhorst zogen Jonas Althans und Co am Sonntag den Kürzeren und unterlagen in der Burgberghalle. © Stefan Barbeln

Die HSG Rhumetal ist mit einer deutlichen Heimniederlage in die Saison 2023/24 in der Handball-Verbandsliga gestartet. Mit-Aufsteiger TuS Vinnhorst II setzte sich am Sonntagabend in der Burgberghalle am Ende zu hoch mit 39:27 durch. Zur Pause hatte es noch 17:17 gestanden.

Katlenburg – Die HSG startete mit einem frischen Angriff und spielte mit den technisch versierten Hannoveranern auf Augenhöhe mit. Erst nach der Halbzeitmitte setzte sich Vinnhorst auf 15:10 ab. Eine Zeitstrafe gegen Michael Dewald rüttelte die Gastgeber jedoch auf. Mit Toren von Kreitz, Stach, Scheidemann und Althans kämpfte sich die HSG zurück ins Spiel. Mit dem Halbzeitpfiff glich Stach zum umjubelten 17:17 aus.

Nach dem Wiederanpfiff gerieten die Schützlinge von Trainer Kai Kühn jedoch schnell mit 18:21 in Rückstand. Zudem häuften sich nach Julian Scheidemanns 20:23 technischen Fehler, die Vinnhorst konsequent in Tore ummünzte. Im letzten Spieldrittel dominierte der Gast die Begegnung praktisch nach Belieben, sodass die Niederlage am Ende sehr eindeutig ausfiel.

Für HSG-Betreuer Matthias Zänger war die Pleite ein kleines bisschen vorhersehbar: „Vinnhorst dürfte große Aufstiegsambitionen haben, wie sich heute gezeigt hat. Unsere Rückzugsbewegungen waren zu langsam, sodass Vinnhorst zu vielen einfachen Toren kam. Für uns sind die kommenden Spiele gegen Lafferde und die Heimbegegnung gegen Uelzen wichtig. Da wird man sehen, wo unsere Mannschaft steht.“

HSG: Kubanek, Lipp - Scheidemann 4, Osteroth 1, Althans 2, Stiller, Linnemann 4, Kreitz 3, Dewald 1, Stach 5, Krell 5 , Bierwirth 4, Bertram 1.

(Axel Janßen)