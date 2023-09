Viel Spektakel, aber keine Punkte für die SG 09 Kirchhof gegen VfL Waiblingen

Von: Sebastian Schmidt

Unwiderstehlich: Katharina Koltschenko setzt sich gegen (v.l.) Gisa Kimberly und Lena Klingler durch. Trotz ihrer acht Tore reichte es aber nicht zum Punktgewinn für die SG. © Richard Kasiewicz

Die Torfrauen? Zweitliga-tauglich. Der Angriff? Ebenfalls und mitunter spektakulär. Die Abwehr, die ein Schlüssel zum Aufstieg in die 2. Bundesliga war? Ausgerechnet die funktionierte so gar nicht bei den Handballerinen der SG 09 Kirchhof, die somit einen Coup zum Auftakt beim 35:36 (18:19) gegen Erstliga-Absteiger VfL Waiblingen verpassten.

Melsungen – „Wir haben echt schlecht verteidigt“ redete SG-Kapitänin Anna-Maria Spielvogel erst gar nicht um den heißen Brei herum. Trainer Martin Schwarzwald kritisierte, „dass wir von Anfang an hätten bissiger sein müssen.“ Und nicht zuletzt spricht es Bände, dass die Torfrauen Dana Centini (15) und Aleksandra Orowicz (6) zusammen auf 21 Paraden kamen und den Vergleich zwischen den Pfosten eindeutig für sich entschieden.

„Normal müssen 35 Tore zum Heimsieg reichen“, sagte denn auch Centini und geriet ins Grübeln, ob sie nicht noch mehr hätte halten können, obwohl sie beim Gegner speziell Junioren-Nationalspielerin Matilda Ehlert schier zur Verzweiflung trieb mit ihren herausragenden Reflexen per Hand sowie Fuß und ein halbes Dutzend Freie sowie einen Siebenmeter entschärfte.

„Können mithalten“

Was die Leistungsträgerinnen Spielvogel und Centini mit ihrem Trainer eint, ist die Erkenntnis, „dass wir mithalten können und Charakter gezeigt haben.“ Denn gleich dreimal lag Kirchhof mit vier Toren zurück. Beim Stand von 6:10 (13. Gisa), 18:22 (36., Ehlert) und 22:26 (42., Nagler). Stets kam die SG zurück und hielt das Spiel offen.

Eine Partie, die auf und neben der Platte heiß war. Eine Begegnung auf Augenhöhe, die einigen der treuesten Fans entging, weil einige der 155 Dauerkartenbesitzer in Urlaub weilten. Sie verpassten gleich zehn Treffer in nur fünf Minuten. Doch wer dachte, die Gastgeberinnen seien sofort auf Temperatur, sah sich nach dem 5:5 durch Deborah Spatz, die sich am Oberschenkel bandagiert als Kapitänin in den Dienst der Mannschaft stellte (5.), getäuscht.

Zu viele Durchbrüche

Nach der starken Parade von Centini gegen Ehlert (6.) wollte zunächst nichts gelingen. Da verteidigte Kirchhof vogelwild und ließ dem Gegner Durchbruch um Durchbruch zu. Da musste Waiblingen noch nicht mal glänzen. Nach einem 1:5-Lauf hatte Trainer Schwarzwald erst mal genug gesehen, nahm eine Auszeit und brachte wenig später Agustina Jaén Loro, mit der die Deckung zumindest etwas stabiler wurde. Zudem gelang der Spanierin ein genialer Treffer nach Steckpass von Spielvogel aus der Drehung zum 15:17 (25.). Als sich auch Lotte Iker und Katharina Koltschenko in Szene setzten, war eine Führung zur Pause möglich. Doch Ikers Pass auf Julie Hafner war zu ungenau (30.).

Der VfL nahm diesen Ball gern auf und setzte sich durch vier Treffer in Serie wieder ab. Erst der Schlagwurf von Spatz zum 19:22 (36.) in Unterzahl weckte den Aufsteiger. Und die Fans, die zudem auf Temperatur kamen, weil die Schiedsrichter mit Schrittfehlern nicht viel am Hut hatten und Kirchhof den einen oder anderen Siebenmeter verweigerten.

Nach Wende Sieg verpasst

Als Spielvogel verletzt vom Feld getragen werden musste, schien guter Rat teuer. Doch die Löwinnen rafften sich abermals auf. Konnten sich im Rückraum vor allem auf ihre verbliebene Kapitänin verlassen (Zitat Centini: „Spatzi hat gezündet“). Endgültig Kopf stand die Halle, als Koltschenko zum 33:32 für eine Führung sorgte (55.).

Was jedoch nicht reichen sollte, obwohl Kirchhof eine Zeitstrafe gegen Nele Weyh (56.) schadlos überstand. Weil Julia Herbst frei vor Centini doch nochmal traf (58.) und Magdalena Probst ihren Siebenmeter verwandelte (60.). Zwar verkürzte Spatz erneut, aber Iker kam im letzten Angriff einen halben Schritt zu spät, um den Ball exakt stibitzen und ihr Team belohnen zu können. (von Sebastian Schmidt)

Auch den pariert Dana Centini: Die Torfrau feierte eine gelungene Premiere für Kirchhof. © Richard Kasiewicz

Die Statistik: SG 09 Kirchhof - VfL Waiblingen 35:36 (18:19). Kirchhof: Stannies, Orowicz (6 P./10 GT), Centini (15/26) - Boras 4, Weyh 3/2, Sauerwald, Hafner, Koltschenko 8, Nöchel 2, Spatz 8, Spielvogel 3, Jaén Loro 3, Iker 4. Waiblingen: Wunsch (0/1), Meißner (12/34) - Nagler 6, Probst 4/2, Ehlert 3, Klingler 4, Brand 2, Gisa 6, Henkel 3, Luber 2, Grießer 2, Herbst 4. SR: Halbach/Seidler (Remscheid/Solingen). Z: 284. Siebenmeter: 2/2:2/3. Zeitstrafen: 4:10-Minuten.