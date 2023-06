Nächster Neuzugang: Melina Hahn wechselt zu den Bad Wildunger Vipers

Von: Thorsten Spohr

Sie wechselt nach Bad Wildungen: Rückraumspielerin Melina Hahn schließt sich den Vipers an. Archi © Hahn/nh

Handball-Bundesligist HSG Bad Wildungen verpflichtet mit Melina Hahn eine variabel einsetzbare Rückraumspielerin aus Fritzlar

Bad Wildungen – Die Bad Wildunger Vipers basteln weiter an ihrem Kader für die neue Saison. Mit der 18-jährigen Melina Hahn verpflichtete der Handball-Bundesligist ein Talent aus der Region.

Die aus Baunatal stammende Hahn ist im Rückraum variabel einsetzbar. Siw wurde in der Jugend der beiden Baunataler Handballvereine HSG und Eintracht ausgebildet. Sie lief zuletzt bei Germania Fritzlar in der dritten Liga auf und konnte so schon letzte Saison Erfahrungen in der Frauenmannschaft sammeln. In 19 Spielen erzielte sie 79 Tore (65 Feldtore und 14 Siebenmeter).

Melina Hahn hat bereits seit einigen Monaten bei den Vipers erste Eindrücke im Training gesammelt. „Melina hat mich charakterlich und sportlich in den letzten Monaten extrem überzeugt. Sie hat einen unglaublichen Ehrgeiz und eine starke Disziplin in Kombination mit einem großen Talent. Natürlich ist es ein riesiger Schritt, den sie nun machen wird, aber ich bin zuversichtlich, dass sie sich schnell an das Niveau anpassen wird. Ich bin überzeugt, dass Melina ein Mehrwert für unsere Mannschaft sein wird“, wird Trainerin Tessa Bremmer in der Pressemitteilung zitiert.

Melina Hahn freut sich auf das Abenteuer Bundesliga und den „nächsten Schritt in meiner Entwicklung.“ Sie fügt an: „Dank Tessa eröffnet sich für mich eine neue Chance, um mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln. In der Mannschaft habe ich mich gleich wohl gefühlt und freue mich auf die kommende Saison.“

Hahn ist neben der Niederländerin Jessie van de Ruit und der Schweizerin Norma Goldmann (Zug) die dritte Neuverpflichtung der Vipers für den Rückraum, wo sie in Jana Scheib und Marieke Blase zwei Stammspielerinnen sowie Verena Oßwald haben ziehen lassen müssen. Mit Kreisläuferin Nele Wenzel (Kurpfalz Bären) sowie Hannah Berk (Fritzlar) und Farina Mayer (Lübeck) für die Außenpositionen stehen weitere drei Neuzugänge fest. tsp/red