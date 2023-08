Vipers siegen im letzten Test mit Ach und Krach gegen Kirchhof

Erfolgreichste Werferin: Jolina Huhnstock verbuchte im Testspiel gegen Kirchhof acht Treffer für sich. © Artur Schöneburg

Ein Klassenunterschied war nicht zu sehen. Im Test gegen Zweitligaaufsteiger SG Kirchhof zeigten die Handballfrauen des Bundesligisten HSG Bad Wildungen ein Spiel auf überschaubarem Niveau.

Bad Wildungen - Die Partie am Dienstagabend in der Ense-Halle gewannen die Vipers knapp mit 29:27 (14:13). Das war noch das Beste. „Es ist schon bitter, wir haben zwar gewonnen, aber das war unser schlechtestes Spiel in der Vorbereitung. Hieraus können wir nichts mitnehmen, das war einfach zum Vergessen“, redete auch Trainerin Tessa Bremmer die Leistung ihres Teams nicht schön.

Eine Begründung für die eher schwache Leistung ihrer Mannschaft sah Bremmer auch in der Müdigkeit nach einer harten Saisonvorbereitung. Unter anderem spielten die Vipers in der Vorwoche ein gutes besetztes Turnier in Bensheim. Dennoch ging die 40-Jährige kritisch auch auf das taktische Verhalten im Testspiel ein: „Die Abwehr stand nicht als Mannschaft, da waren wir zu oft in der Einzeldeckung und dadurch haben wir ihnen Spielraum gegeben. Im Angriff waren wir zu statisch und haben zu viele Fehler gemacht.“

Trotz aller Kritik gewann ihr Team das Spiel. Nach einer 14:13-Führung zur Halbzeit gerieten die Vipers in der zweiten Halbzeit nicht mehr in Rückstand. Ab der 42. Minute lagen sie sogar dauerhaft in Führung. Trotz eines zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Vorsprungs stand am Ende aber nur der knappe Erfolg auf der Anzeigetafel.

Erster Einsatz für die Vipers-Neuzugänge in der Ense-Halle

Für die Neuzugänge war der Test gegen Kirchhof das erste Spiel im Vipers-Trikot in der Wildunger Ense-Halle. Eine von ihnen: Hannah Berk. Die 19-Jährige wechselte vor der Saison vom Drittligisten SV Germania Fritzlar nach Bad Wildungen und wird auf der Rechtsaußenposition eingesetzt. „Ich war ein bisschen aufgeregt, aber das war schon cool heute. Ich freue mich auf die Saison und unsere Heimspiele“, sagte Berk, die die Atmosphäre in der Halle bereits in der letzten Saison als Zuschauerin miterlebt hatte.

Sich selbst traut sie den Sprung in die Bundesliga zu: „Ich war schon länger mit Tessa im Gespräch und glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt ist. Athletisch bringe ich einiges mit, aber vor allem wurftechnisch muss ich mich weiter verbessern. Ich freue mich hier auf die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam“, weiß die Linkshänderin sich selbst realistisch einzuschätzen.

Die neue Saison startet am 2. September mit dem Auswärtsspiel im Pokal bei der SV Warnemünde. Eine Woche später sind die Vipers zum Bundesligaauftakt in Halle/Neustadt zu Gast. (tv)