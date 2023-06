Von Kreiseln und Bergen - Vipers verlieren wichtiges Quartett: Ingenpaß, Scheib, Blase, Oßwald blicken voraus und zurück

Handball-Bundesliga

+ © malafo Erinnerung an Wildunger Tage: Die Spielerinnen Jana Scheib (links), Vanessa Oßwald und Marieke Blase (rechts) werden in der kommenden Saison keinen gemeinsamen Abwehrblock stellen und auch keinen Ball mehr für die Vipers erobern. © malafo

2, 4, 22, 23, 32, 34 und 59. Nein, keine Lottozahlen, sondern Rückennummern auf den Trikots der Wildunger Vipers, die am vergangenen Samstag in einer Kabine in Buxtehude ausgezogen wurden und nicht mehr angezogen werden.

Bad Wildungen – Was war die Freude bei den Handballerinnen und dem Trainerteam um Tessa Bremmer nach dem 30:26-Sieg groß, denn er sicherte der HSG die Bundesliga. Diese Hemden wurden teilweise jahrelang von Annika Ingenpaß, Maren Gajewski, Jana Scheib, Marieke Blase, Verena Oßwald, Sabine Heusdens und Lisa-Marie Merck getragen.

Und da tauschen nicht irgendwelche Spielerinnen die Trikots gegen die Hemden von Metzingen und Leverkusen. Während die Nummern 34 (Heusdens) 59 (Merck) und 4 (Gajewski) in dieser Saison nur sporadisch zum Einsatz kamen, reißen die 2 (Ingenpaß), die 22 (Scheib), die 23 (Blase) und die 32 (Oßwald) mit ihren Abgängen ein Loch in den Kader, das nicht so schnell geschlossen werden kann.

Wir haben diesen vier Frauen bevor sie gehen noch ein paar kurze Fragen gestellt, mit der Bitte um kurze, spontane Antworten, quasi ein Interview wie ein Sprungwurf, Ball aufnehmen, hochsteigen und abschließen.

Was ging Ihnen durch den Kopf als sie das erste Mal in Bad Wildungen ankamen?

Ingenpaß: Ich kam mit meiner Mama 2018 hier an und dachte, ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet. Dieser Eindruck hat sich aber schnell zum Positiven verändert.

Scheib: Ich dachte, ein süßes Städtchen, mit schönen Cafes, ich komme ja auch vom Dorf.

Oßwald: Wow, ich habe die Chance erste Bundesliga zu spielen, bei einem etablierten Bundesligaverein. Ich habe mich anfangs auch schwergetan und musste mir Schritt für Schritt Tessas Vertrauen erarbeiten.

Blase: Ich kam mit dem Auto aus Erfurt und musste so viele Kreisel durchfahren, da dachte ich, hä, wieso gibt es denn hier keine Ampeln. Und dann waren da noch die Berge, die ich von Erfurt auch nicht so kannte.

Was werde Sie am meisten an Wildungen vermissen?

Ingenpaß: Das heimische Gefühl, die Nähe zu den Leuten, zu den Freundinnen, mein Alltag auf der Geschäftsstelle, ich konnte hier einfach sein, wie ich bin, auch wenn der ein oder andere Spruch zu viel war. Es ist meine zweite Heimat gewordene.

Scheib: Ich werde dieses familiäre Umfeld vermissen. Egal, wo man hier ist, immer trifft man einen den man kennt. Diesen Zusammenhalt, diesen Schwur, den man hier hat, werde ich schon sehr vermissen.

Oßwald: Vor allem die Mannschaft. Ich glaube, es ist einzigartig in der Bundesliga, was man hier neben dem Handball auch an den Mädels hat.

Blase: Anm. Redaktion: Sie bleibt in Bad Wildungen.

Wenn Sie bei den Vipers etwas verändern könnten, ohne zusätzliches Geld, was würden Sie verändern?

Ingenpass: Tessas harte Saisonvorbereitung

Scheib: Ich würde hier nichts verändern, der Verein ist gut so wie er ist, die machen das so gut mit den vielen Ehrenamtlichen. Vielleicht sollten wir etwas erfolgreicher sein.

Oßwald: Das ist eine schwierige Frage (sie überlegt). Nein, da weiß ich nichts.

Blase: So spontan, fällt mir da nichts ein. (sie überlegt) Ach, doch, vielleicht würde ich das Team hinter dem Team weiter verbessern, angefangen von der medizinischen Betreuung über Regeneration, Therapien, da könnte noch mehr und einiges einfacher gemacht werden.

Bei einem Vereinswechsel, sagen Spielerinnen meist, sie wollen den nächsten Schritt gehen. Welchen Schritt sind Sie in Wildungen gegangen?

Ingenpaß: Ich habe hier die Freude am Handball wiedergefunden, in Dortmund, saß fast nur auf der Bank. Manchmal ist ein vom Tabellenbild her vermeintlicher Schritt zurück, ein ganz großer Schritt nach vorn. Hier durfte ich spielen und damit das ausüben, was ich liebe.

Scheib: Ich bin den Schritt in die Bundesliga gegangen, ich kam von der 3. Liga und bin hier zur gestandenen Bundesligaspielerin gereift.

Oßwald: Ich wollte eine gestandene Bundesligaspielerin werden und da hat mir Bad Wildungen sehr viel geholfen. Auch den besseren Zug zum Tor habe ich hier gelernt

Blase: Ich wollte einfach nur mehr spielen und weniger auf der Bank sitzen. Ich kam vom Thüringer HC, habe dort auch Europapokal gegen viele gute Mannschaften gespielt, aber höchstens immer nur zehn Minuten. Leider haben mich die vielen Verletzungen, allein schon die fünf Kreuzbandrisse, immer wieder zurückgeworfen.

Welchen Schritt wollen Sie bei ihrem nächsten Verein gehen?

Ingenpaß: Ich gehe jetzt in Richtung Heimat (Grefrath) zurück, es gehe vermutlich keinen sportlicher Schritt, sondern eher einen beruflichen, denn ich muss noch ein Jahr an Uni Köln studieren und den Bacherlor in Sportökonomie machen.

Scheib: Da ist mein kleiner Traum von der Nationalmannschaft und ich möchte auch mal auf internationaler Bühne spielen, und herausfinden, ob ich auch gegen die Größeren eine Chance habe.

Oßwald: Ich bin in Bad Wildungen eine Bundesligaspielerin geworden, jetzt möchte ich eine gute Bundesligaspielerin werden

Blase: Ich beende ja meine Karriere, aber ein Schritt wäre noch Nationalmannschaft gewesen, aber den habe ich wegen der vielen Verletzungen leider nicht geschafft.

Haben Sie in Wildungen auch beruflich Schritte nach vorn gemacht?

Ingenpaß: Ja, hier habe ich mein Studium angefangen und gelernt, den Sport damit zu verbinden, meinen Tagesablauf zu strukturieren. Es hat mir sehr gut getan, auch was für die Birne zu tun

Scheib: Ja, ich habe hier mein Studium begonnen und schon mehr als die Hälfte geschafft.

Oßwald: Auf jeden Fall, ich bin mit einem fertigen Bachelor-Abschluss im Bereich Kommunikationsdesign nach Wildungen gekommen und habe bei der Medienagentur Hallenberger als Grafikdesignerin gearbeitet und ich kann dort auch von Metzingen aus per Homeoffice weiterarbeiten.

Blase: Einen sehr großen Schritt. Ich bin Physiotherapeutin und obwohl ich viel verletzt war, hat die Helenenquelle mich ins kalte Wasser geworfen und mir die Leitung der Therapieabteilung übertragen, obwohl ich gerade erst frisch von der Schule gekommen war. Dadurch konnte ich mich auch persönlich entwickeln, musste lernen ein Team zu führen und die Arbeit mit Senioren hat mich selbst verändert und enorm weiter gebracht.

Gibt es Ihr persönliches Lieblingsspiel im Vipers-Trikot?

Ingenpaß: Ja, das gibt es, es war in der Corona-Saison gegen Blomberg, so gut hatte ich unsere Mannschaft noch nie erlebt, das war Gänsehaut von ersten bis zu letzten Minute, das haben wir auch gewonnen und es wird immer in meinem Herzen bleiben.

+ Annika Ingenpaß © Artur Schöneburg

Scheib: Das erste Mal auflaufen hier in der Ense, habe ich noch gut in Erinnerung. Und in der Corona-Saison als wir die überragende Mannschaft von Blomberg-Lippe geschlagen haben, war schon geil.

Oßwald: Es gibt zwei. Letztes Jahr gegen Oldenburg, da haben wir sie so aus der Halle gefegt und ich habe das erste Mal neun Tore geworfen und das Pokalspiel in diesem Jahr in Buxtehude.

Blase: Ja, das war 2018, da haben wir gegen meinen ehemaligen Verein Thüringer HC gewonnen, es war für sie die einzige Saisonniederlage. Es kam vieles zusammen, ich hatte Geburtstag, es war mein Comeback nach einer langen Verletzung und ich habe zum Schluss ein wichtiges Tor geworfen.

Von Reinhard Schmidt