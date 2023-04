Vor Heimspiel gegen Rostock: Anna-Maria Spielvogel hat Vertrag bei der SG 09 Kirchhof verlängert

Von: Sebastian Schmidt

Daumen hoch: Anna-Maria Spielvogel hat ihren Vertrag bei der SG 09 Kirchhof vor dem Heimspiel der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gegen Rostock verlängert. © Richard Kasiewicz

Euphorisch starten die Handballerinnen der SG 09 Kirchhof in die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Noch vor dem Auftakt für die Löwinnen mit dem Heimspiel gegen den Rostocker HC (Sa. 18 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen) kann Managerin Renate Denk freudig die Vertragsverlängerung von Anna-Maria Spielvogel verkünden.

Just an ihrem 26. Geburtstag hat die Leistungsträgerin ihren neuen Vertrag unterschrieben. In der Hoffnung, dass dies ihr und dem Team einen weiteren Schub für die wichtigsten Spiele dieser Saison gibt. Spielvogel ist mit 111/17-Treffern in 17 Partien nach Deborah Spatz (113/36 in 13 Einsätzen) nicht nur die verlässlichste Torschützin im Team von Trainer Martin Schwarzwald, sondern schlichtweg die Universallösung.

Egal, ob im Rückraum, am Kreis oder auf Linksaußen – Anna-Maria Spielvogel kann alles und ist dazu in der Abwehr unverzichtbar. Ein Glücksfall für die SG, nachdem sie zuvor bei der HSG Bad Wildungen, Bayer Leverkusen, HC Rödertal und wiederum den Vipers ihre Klasse bis zur 1. Liga bewies.