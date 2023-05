Kaum noch Hoffnung: Abstieg des SV Germania Fritzlar ist wahrscheinlich

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Bitter: Lena Dietrich und Germania Fritzlar müssen wohl in die Oberliga. © Pressebilder Hahn

Die Handballerinnen des SV Germania Fritzlar sind ohne Zählbares von der Mosel heimgekehrt. Haben mit 21:26 (10:12) auch ihr zweites Auswärtsspiel in der Abstiegsrunde der Tabellenneunten verloren. Womit sie durch die Niederlage bei der HSG Wittlich nur Dritter in den Extraspielen geworden sind, was einen Abstieg aus der 3. Liga äußerst wahrscheinlich macht.

Wittlich – „Es war mal wieder ein Spiel als Sinnbild der Saison. Unsere Torhüterinnen waren gut, in der Abwehr waren wir insgesamt zu offen und mit 24 Fehlwürfen waren wir im Angriff nicht konsequent genug“, fasste SVG-Coach Lucky Cojocar zusammen. Jetzt müssen er und die Domstädterinnen abwarten, wann der DHB bekannt gibt, ob und was die Runde wert ist. Denn bis zum 15. Mai müssen sich alle Drittligisten und die möglichen Oberliga-Aufsteiger erklären. Dann haben die Landesverbände – die Mühlen der Funktionäre mahlen langsam – weitere 14 Tage Zeit, diese dem DHB zu melden.

Die Chance, in der Tabelle zumindest noch einen Platz gutzumachen, war vor 330 Zuschauern in Wittlich schnell vertan. Angetrieben von den Rückraum-Assen Nele Kappes (8 Tore) und Nicole Packmohr (5/2) legte die HSG stets eine Führung vor. Doch Fritzlar hielt um die spielfreudige Xenia Ahrend dagegen. Die Regisseurin konnte sich vor der Pause der Entlastung durch Anne Kühlborn erfreuen, im zweiten Durchgang nahm Cojocar dann einen Abwehr-Angriff-Wechsel mit Melina Hahn vor.

24 Fehlwürfe waren zu viel

Doch immer dann, wenn Fritzlar selbst hätte vorlegen können – was indes nur zwei Mal der Fall war – verpufften die Angriffe. Speziell der künftig in der Bundesliga spielenden Hannah Berk wollte bei nur einem Treffer aus fünf Versuchen nicht viel in ihrem letzten Spiel für die Domstädterinnen gelingen.

Bis zum 12:12 durch Kühlborn (33.) hielt die Germania mit, dann setzten sich die Gastgeberinnen Stück für Stück ab. Spätestens mit drei Treffern in Serie durch Jessy-Marlonne Souza zum 23:16 (54.) war nur noch die Höhe des Heimsieges fraglich. Souza ist das Juwel der HSG, 15 Jahre jung, Junioren-Nationalspielerin und die Schwester von Linksaußen Jennifer Souza, die in der 1. Liga für Bayer Leverkusen aufläuft.

Fritzlar: Küllmer, Gürbig - Hahn 1, Krüger, Kiwa 4/1, Kühlborn 3, Berk 1, Israel, Ahrend 7, Stockschläder 2, Dietrich 3.

SR: J. Winter/M. Winter Z: 330. Siebenmeter: 3/3:1/2. Zeitstrafen: 8:8-Minuten.