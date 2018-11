Wanfrieder Rückraum zu stark für die TG Rotenburg

Handball-Landesliga Männer

+ © Walger/HNA Mit vier Treffern zählte er in Wanfried zu den erfolgreichsten TGR-Werfern: Kreisläufer Jan-Oliver Holl. Foto: Walger © Walger/HNA

Es gibt Niederlagen, über die man sich mächtig ärgert. Und solche, die man akzeptiert. In die zweite Kategorie gehört das 22:29 (14:13) der TG Rotenburg. Die verlor ihr Spiel in der Handball-Landesliga am Samstag nach ihrer knappen Pausenführung am Ende beim Tabellennachbarn VfL Wanfried noch ziemlich deutlich.