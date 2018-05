Wesertals Handballer wollen in die Landesliga

Erstes Relegationsspiel am Donnerstag

+ © Hofmeister, Joachim Will Wesertal in die Landesliga führen: Trainer Frank Rossel reist mit der HSG zum ersten Relegationsspiel nach Schenklengsfeld. © Hofmeister, Joachim

Die Chance ist zum Greifen nahe: Am Donnerstag könnten die Handballer der HSG Wesertal ihren Traum vom Aufstieg in die Landesliga zumindest einen Schritt näherkommen. Um 18 Uhr bestreitet die Sieben von Trainer Frank Rossel das erste von zwei Relegationsspielen zur Landesliga Nord bei der HSG Landeck/Hauneck. Das Rückspiel findet zwei Tage später (Samstag, 18 Uhr) in heimischer Halle statt.